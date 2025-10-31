 / Cronaca

Materassi abbandonati ed abiti stesi. "Degrado in piazza San Carlo per la settimana dell'arte"

La denuncia dalla consigliera di FdI alla 1 Grazia Poggio Sartori

"Per la settimana dell'arte contemporanea, in piazza San Carlo va in scena il degrado".  E' questa la denuncia che arriva dalla consigliera di Fratelli d'Italia in Circoscrizione 1 Grazia Poggio Sartori. 

Materassi e vestiti abbandonati

Nel cuore di Torino da tempo si registra la presenza stabile di accampamenti di fortuna di clochard, materassi abbandonati e persino abiti stesi ad asciugare alle vetrine dei negozi storici. Come si vede dalle foto un dormitorio improvvisato sotto i portici monumentali, a pochi metri dalle Gallerie d'Italia.

"È questa l’immagine - si interroga l'esponente del partito della Meloni - che vogliamo dare ai  cittadini, ai turisti, ai collezionisti, ai galleristi, ai critici d’arte che arrivano da tutto il mondo? L'amministrazione deve parlare con i commercianti che ogni mattina aprono le loro attività trovandosi davanti questo scenario, deve confrontarsi con i residenti esasperati".

"Serve un piano complessivo di riqualificazione del centro storico che restituisca decoro e sicurezza a tutti" conclude Poggio Sartori.

Cinzia Gatti

