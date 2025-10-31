Materassi abbandonati ed abiti stesi. "Degrado in piazza San Carlo per la settimana dell'arte"

"Per la settimana dell'arte contemporanea, in piazza San Carlo va in scena il degrado". E' questa la denuncia che arriva dalla consigliera di Fratelli d'Italia in Circoscrizione 1 Grazia Poggio Sartori.
Materassi e vestiti abbandonati
Nel cuore di Torino da tempo si registra la presenza stabile di accampamenti di fortuna di clochard, materassi abbandonati e persino abiti stesi ad asciugare alle vetrine dei negozi storici. Come si vede dalle foto un dormitorio improvvisato sotto i portici monumentali, a pochi metri dalle Gallerie d'Italia.
"È questa l’immagine - si interroga l'esponente del partito della Meloni - che vogliamo dare ai cittadini, ai turisti, ai collezionisti, ai galleristi, ai critici d’arte che arrivano da tutto il mondo? L'amministrazione deve parlare con i commercianti che ogni mattina aprono le loro attività trovandosi davanti questo scenario, deve confrontarsi con i residenti esasperati".
"Serve un piano complessivo di riqualificazione del centro storico che restituisca decoro e sicurezza a tutti" conclude Poggio Sartori.