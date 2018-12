La campanella fa entrare in classe la voglia di sport, anche tra i più piccoli

Far muovere i piccoli, stimolandolo a fare attività sportiva, con tutti i benefici per la salute che questo comporta. Sono circa 20 le federazioni sportive che, complice l'assessorato allo Sport del Comune di Torino, entreranno nelle classi facendo alzare dai banchi i ragazzi, stimolandolo alla pratica durante l'orario scolastico con Gioca per sport.

"Coinvolgiamo circa l'80% degli alunni di Torino - racconta l'assessore Roberto Finardi - coinvolgendo anche le prime e le seconde elementari. C'è anche un aumento di due ore, da 8 a 10 (fino a 12 per il nuoto) distribuite in tutto l'anno, con l'aggiunta che non viene pagata dal Comune, ma che viene regalata dalle federazioni stesse". "Avessi più soldi - aggiunge scherzando ma non troppo - lo farei anche per le materne, ma siamo quasi certamente la città che spende di più in queste iniziative in tutta Italia. E ci sarà un istruttore aggiuntivo per i bambini con disabilità". Sono circa 475 i bimbi che hanno esigenze di questo genere.