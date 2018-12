Un fine settimana imperdibile per gli amanti della Trippa, declinata nelle più svariate combinazioni

Sta per inziare Racconigi in Trippa, dal 13 al 16 dicembre nella cittadina sabauda. Questa manifestazione sarà l'occasione per assaporare, nella struttura dedicata e negli esercizi commerciali cittadini, il prelibato prodotto, declinato nelle più svariate combinazioni ed abbinato ad altre eccellenze gastronomiche piemontesi.



All’interno della seconda edizione di Racconigi in Trippa 2018, giovedì 13 dicembre, è stato organizzato “Borghi vs Food” presso il PalaTrippa sito in Piazza degli Uomini.

Giovedì 13 dicembre sarà possibile partecipare al pranzo oppure sfruttare la possibilità della Minestra da asporto: il Pranzo presso la struttura costa €. 10,00 (salame, pane e minestra di trippe) mentre per la Minestra da asporto il costo è di €. 5,00.



La serata si aprirà alle 19,30 con un aperitivo sotto il tendone con il Dream Bar e dj set, mentre a partire dalle ore 20,30 incomincerà la sfida tra i borghi in cui due partecipanti per borgo dovranno mangiare un’enorme quantità di panini di diverso tipo in dieci minuti di tempo.



I partecipanti rappresenteranno Borgo Macra, S. Domenico, S. Rocco e Cappuccini, S. Maria e S. Giovanni e Frazioni Unite. Al termine della premiazione dei vincitori, ci sarà la pizza per tutti i presenti.



Per le cene e per la minestra da asporto di domenica 16 dicembre è gradita la prenotazione a partire da giovedì 15 novembre 2018, secondo le seguenti modalità: dal lunedì al venerdì, in orario d’ufficio, presso l’Ufficio Sport del Comune (1° piano Municipio) tel. 0172/821647 o alla mail: informagiovani@comune.racconigi.cn.it

Sabato e domenica, presso l’Ufficio Turistico - tel. 392 0811406; mail: visitracconigi@gmail.com