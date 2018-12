La frenata delle auto ha fatto rallentare tutto l'export piemontese del 2018

Quest'anno l'export non ha "spinto" il Piemonte . Lo dicono i dati sui primi nove mesi elaborati da Unioncamere Piemonte , che dimostrano come il valore di ciò che abbiamo venduto oltre confine si sia attestato quasi a quota 36 miliardi di euro (35,9 per l'esattezza), ma con una crescita di poco più di mezzo punto percentuale rispetto al settembre del 2017. Un +0,6% che, peraltro, si dimostra parecchio più debole rispetto al +3,1% segnato a livello nazionale nello stesso periodo di tempo.

“Dopo la fragilità che abbiamo già registrato per la produzione industriale nel III trimestre 2018, anche il risultato dell’export piemontese nei primi 9 mesi dell’anno ci restituisce una regione che sta perdendo terreno, che affanna ad affermarsi nei principali Paesi del mondo, soprattutto verso la Cina e il Giappone. Il risultato complessivo (+0,6%) peggiora analizzando il comparto dei mezzi di trasporto. Un duro colpo per la nostra regione, votata per natura al manifatturiero. Un grido d’allarme del settore che chiede maggior attenzione, politiche più efficaci per permettere alle aziende di consolidare la propria presenza sul nostro territorio e soprattutto un piano industriale per il manifatturiero che sia frutto di una visione condivisa tra tutte le istituzioni e a cui le Camere di commercio sono pronte a continuare a dare il proprio contributo”, commenta Vincenzo Ilotte, presidente di Unioncamere Piemonte.