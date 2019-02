Torino sfrutta l'assist di Ronaldo. Sorridono gli alberghi, soprattutto grazie ai grandi eventi. E il web ci premia, nonostante la concorrenza (VIDEO)

Cristiano Ronaldo ha fatto il suo mestiere, ha segnato molti gol e piazzato grandi assist. Ma non solo ai compagni di squadra nella Juve. È stato altruista anche per la città che lo ha accolto, anche se non sempre - il calcio insegna - i suggerimenti si sono trasformati in successi.

"Le compression night degli alberghi sono un'occasione buona per dare una morsicata, mentre non le abbiamo sfruttate abbastanza". Lo dice col sorriso sulle labbra, ma il messaggio di Vincenzo Ilotte, presidente della Camera di commercio di Torino è chiaro: nel 2018 i risultati degli hotel sono migliorati rispetto al 2017, ma si poteva fare di più valorizzando al meglio quelle notti in cui la richiesta è massima, con una domanda oltre il 90%. Proprio come quando gioca il fenomeno portoghese.