Gli appuntamenti di domani e lunedì 4 febbraio al Circolo dei Lettori

Questi gli appuntamenti di domani e di lunedì 4 febbraio, nell'ambito della programmazione del Circolo dei Lettori di Torino.

SABATO 2 FEBBRAIO

Ore 11 | I giornali, spiegati bene



Il direttore Luca Sofri e il vicedirettore Francesco Costa del Post commentano le notizie del giorno, il modo in cui vengono prodotte e raccontate, svelando i meccanismi e i tic, talvolta divertenti, dell’informazione. Sabato 2 febbraio, ore 11, l'ormai classico appuntamento: una mattina tutta dedicata alla lettura guidata dei quotidiani. Prenotazione obbligatoria a prenotazioni@circololettori.it.

Ore 16 - 17.30 | Sherlock Holmes, compagno di indagini e misteri



Sabato 2 febbraio, dalle 16 alle 17.30, torna l’appuntamento con il laboratorio della Banda dei lettori insieme a Merende Selvagge, a partire da Le avventure di Sherlock Holmes (Rizzoli) di Arthur Conan Doyle. Media partner Giovani Genitori. Costo € 8 (merenda inclusa), la prenotazione è obbligatoria 011 4326827 - info@circololettori.it.

Ore 18 | Filosofia della cura di sé #4



Sabato 2 febbraio, ore 18, torna l’appuntamento Carlo de Blasio per la quarta esplorazione di Filosofia della cura di sé. Il film di riferimento è Hollywood Party, perché non esistono fatti buoni o cattivi, ma solo interpretazioni e giudizi. A un attore indiano capita una serie di disavventure surreali, che però non ne modificano lo spirito semplice e accomodante: una situazione esistenziale a cui aspirare, restando, in fondo, un po’ bambini.

Ingresso € 5 | Carta Plus e Amici di ToSp gratuito.