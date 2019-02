L'Università di Torino celebra con una lapide il personale espulso dalle leggi razziali

Si è tenuta oggi al Rettorato di via Verdi la cerimonia di scopertura della lapide in ricordo del personale espulso dall’Università di Torino a causa delle leggi razziali del fascismo. Un'iniziativa che accompagna la mostra “Scienza e vergogna” (Sala Athenaeum, Palazzo del Rettorato, aperta fino al 28 febbraio 2019), organizzata dall’Università di Torino nell’ambito del “Progetto 1938-2018. A 80 anni dalle leggi razziali”.

Il marmo riporta in ordine alfabetico i nomi di docenti e altri dipendenti accademici, 58 in tutto, che subirono le persecuzioni antisemite in difesa della razza ariana, perdendo il lavoro.

"Si dice spesso che l'Italia non sappia guardare avanti", ha detto il rettore Gianmaria Ajani, "ma è fondamentale, credo, ricordare il passato per poter affrontare il futuro. Per questo oggi celebriamo questi nostri colleghi".

"E stiamo lavorando - ha aggiunto - per avere qui un luogo di memoria dedicato Rita Levi Montalcini, in un contesto di studio e ricerca. Tenendo sempre a mente che insegnare la memoria non è facile, si rischia troppo spesso di cadere nella retorica. Ma noi ci stiamo dedicando impegno e ricerca. Un'altra pagina importante da commemorare, ad esempio" è il ritorno alla società, dopo la guerra, avvenuto per alcuni in modo molto faticoso".