Almateatro celebra i 25 anni della sua attività

"Quale funzione può avere la Cultura in rapporto al contrastato tema delle migrazioni in un periodo di rischiose derive razziste se non quello di proporre un immaginario diverso per dare significato e pratica a parole come convivenza, comunità, cura, diritto alla vita, inclusione, amore, desiderio, sogno, visione di futuro".

Almateatro che celebra quest’anno i 25 anni della sua attività artistica e teatrale rivolta a costruire relazioni e scambi tra differenti appartenenze, dare spazio in scena ad altre lingue, contrastare il razzismo e la xenofobia, coinvolgendo attivamente le comunità migranti come soggetti culturali.