Alone, Gianni Maroccolo presenta il suo ultimo disco al Circolo dei Lettori

Alone (pubblicato da Contempo Records) è il nuovo progetto solista di Gianni Maroccolo, storico bassista prima dei Litfiba delle origini - quelli più amati dallo zoccolo duro del pubblico - e poi dell'avventura che ha attraversato le sigle di CCCP, CSI e PGR al fianco di Giovanni Lindo Ferretti.

Si tratta di un disco "perpetuo", come lui stesso ama definirlo. Non è pensato come album isolato, ma parte di una vera e propria collana che viaggia nell’infinito senza soluzione di continuità, infatti ha cadenza semestrale. Il musicista lo presenta al Circolo dei lettori domani, martedì 5 febbraio alle 21 insieme a Marco Cazzato, l’artista che ha curato l’inedita immagine grafica, Michele Bernardi, autore del video, Mirco Salvadori che ne ha redatto il libretto, come veri e propri racconti, Alessandro Nanucci, Stefano Edda Rampoldi e Beppe Brotto.



Alone vanta collaborazioni importanti come Edda ed Iosonouncane ed è frutto di un particolare proposito, come spiega Maroccolo, ovvero «abbandonare il noto per l’ignoto, alla ricerca della contrapposizione a qualsiasi forma di dualità, per celebrare con suoni e note il “qui e ora”: il tutt’uno Cosmico di cui siamo parte vitale, non nella diversità ma nella consapevolezza che ogni essere vivente sia elemento generatore». Quindi si tratta di un esperimento, visionario e psichedelico, che supera i confini musicali e sonori, in cui l’elemento musicale è usato per a dettare immaginario e suggestioni. Le parole sono poche, quelle necessarie. Un lavoro in cui si intrecciano diverse arti, la musica di Maroccolo, l’arte di Marco Cazzato che di Aloneha curato l’intero artwork della collana, e la scrittura di Mirco Salvadori, che per la serie di album ha scritto i racconti d’accompagnamento, immaginifici e visionari.