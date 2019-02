Al via la terza edizione dello stage di ricerca in valanga per unità cinofile e battitori che si terrà nei giorni 22, 23 e 24 febbraio 2019 in Valle Stretta, tra i comuni di Nevache (Francia) e Bardonecchia.

Un appuntamento che si consolida e si arricchisce di nuove opportunità di lavoro in rete per i volontari di diverse specialità della protezione civile chiamate ad intervenire in ambiente montano e con condizioni meteorologiche avverse. La novità del 2019, in un programma sempre più denso ed articolato, finalizzato per mettere a dura prova i circa cinquanta partecipanti, è rappresentato dalle prove di Orienteering, sia diurne che notturne in aggiunta al lavoro con i cani da ricerca sotto valanga ed al corso da battitori ed autosoccorso su neve.

I volontari presenti provengono da dieci Associazioni diverse, sia AIB che Associazioni del Coordinamento Territoriale, che insieme faranno rete in condizioni estreme in cui saranno testati non solo la preparazione dei Volontari, ma anche abbigliamento, attrezzature e DPI; un addestramento fondamentale per poter poi affrontare in emergenze reali le avversità date dall’operare in alta montagna.