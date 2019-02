Fake news, microplastiche e cibo come fattore di integrazione: torna a Torino il Festival del Giornalismo Alimentare (VIDEO)

Contribuire a migliorare la qualità dell'informazione che ruota attorno al cibo, per rispondere a un preciso diritto dei cittadini: essere davvero liberi di scegliere cosa mangiare e come mangiare. È questo l'obiettivo del Festival del Giornalismo Alimentare, che torna dal 21 al 23 febbraio a "Torino Incontra".

Nei tre giorni si alterneranno seminari, tavole rotonde, laboratori pratici e incontri b2b, education ed eventi off. Sotto i riflettori, come ha spiegato il Direttore del Festival Massimiliano Borgia, alcuni dei temi più caldi e controversi del momento come l'allarme delle microplastiche in ciò che beviamo e mangiamo, le "fake news", i reati alimentari e l'e-commerce dei prodotti. "I cittadini - ha spiegato Borgia - richiedono sempre più spesso informazione sul cibo di qualità". "Il giornalismo alimentare - ha aggiunto - non è una nicchia, ma rappresenta il mondo".

Il cibo sarà anche analizzato come possibile fattore di integrazione per le popolazioni migranti, come scelta "sostenibile" per l'ambiente e come protagonista spesso determinante nei sistemi finanziari, attraverso un'intervista con la professoressa Elsa Fornero. Anche il mondo vegano si interrogherà in un confronto aperto tra critici gastronomici e chef di successo come Pietro Leemann e Simone Salvini. Ai tavoli di discussione si affiancheranno i laboratori pratici e gli incontri B2B, durante i quali aziende e professionisti potranno incontrarsi e confrontarsi.