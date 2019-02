Villareggia, due operai uccisi da un'auto che li ha investiti mentre lavoravano sul Ponte Dora

Due operai (Giuseppe Butera, 63 anni e Giuseppe Rubino, di 60) sono morti questa mattina in un terribile incidente sul lavoro avvenuto al confine tra le province di Torino e Vercelli, lungo la strada provinciale che collega Villareggia a Mazzè, sul Ponte della Dora Baltea.

A perdere la vita sono stati due cantonieri del circolo di Chivasso, che stavano appunto lavorando in un cantiere stradale. Ancora poche le informazioni sulla dinamica dell'incidente, ma pare che i due uomini siano stati investiti da un'auto sopraggiunta a tutta velocità in seguito a un sorpasso.

Sul posto sono intervenuti il 118, i carabinieri e la locale polizia municipale.

"L'UGL - ha commentato il suo segretario generale, Paolo Capone - esprime il suo cordoglio alle famiglie dei due operai morti sul posto di lavoro nel torinese. Di fronte all’ennesima tragedia che si poteva evitare, è necessario riflettere sull’importanza di diffondere una maggiore cultura della sicurezza tra i lavoratori, soprattutto in quei luoghi che sono più a rischio di incidenti".



Cordoglio è arrivato anche dalle tre sigle sindacali principali, in una nota congiunta: "Cgil Cisl Uil e le categorie del Pubblico Impiego, nel denunciare l'ennesimo incidente mortale nel nostro territorio, piangono i due lavoratori, dirigenti e iscritti al sindacato. Gli infortuni mortali non sono una tragica fatalità: da tempo i sindacati denunciano il forte ridimensionamento degli organici della viabilità, che sta portando ad operare in condizioni di emergenza".

L'ultimo rapporto Inail 2018 - dicono ancora le sigle della triplice - parla di un incremento del 10% delle vittime rispetto al 2017: sono 1.133 morti sul lavoro nel 2018 (104 in più rispetto al 2017), di questi 53 in Piemonte e 19 a Torino. "Queste condizioni di lavoro sono anche il frutto della pesanti riforme degli enti locali che si sono susseguite negli anni e che hanno tagliato pesantemente fondi e organici, lasciando inalterate le funzioni da svolgere".