Dalle fondazioni bancarie piemontesi 22 milioni in aiuto dei bambini che non possono studiare (VIDEO)

Sedici progetti per 10 milioni di euro nella nostra regione e altri 21 interventi, che vedono soggetti piemontesi coinvolti in qualche maniera, su scala nazionale, con il sostegno di altri 12 milioni. È questa la forza che sono pronte a mettere in campo le Fondazioni di origine bancaria piemontese attraverso il Fondo nazionale per il contrasto alla povertà educativa minorile.

Uno strumento che, nel primo triennio sperimentale, ha già messo a disposizione 100 milioni di euro. Tutti uniti, per combattere (e soprattutto abbattere) gli ostacoli che impediscono alle nuove generazioni di ottenere una formazione adeguata, siano essi economici, sociali o culturali. Si stima che il bacino d'utenza interessato possa contare almeno 60mila bambini soltanto in Piemonte.