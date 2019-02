Fiom alla Porta 2 di Mirafiori: "Basta con la gestione del declino: non vogliamo diventare cassintegrati di professione" (VIDEO)

Centinaia di persone, si sono ritrovate oggi pomeriggio fuori dalla storica Porta 2 di Mirafiori. Un presidio che Fiom CGIL ha voluto organizzare in un luogo simbolo, per l'industria manifatturiera torinese, in un momento in cui i tempi d'oro sono lontani. "Questo è il momento conclusivo di un percorso di incontro con la città che abbiamo avviato nei mesi scorsi, andando nelle piazze e incontrando la gente", spiega Edi Lazzi, segretario provinciale di Fiom CGIL. "E la situazione di FCA è solo la punta dell'iceberg, di una città che sta lentamente scivolando verso la povertà, con la cassa integrazione che cresce e i problemi di giovani e ultracinquantenni che non trovano soluzione".

"Come si fa a non vedere la sofferenza di queste persone che ormai da 11 anni sono in cassintegrazione? Lo chiedo a Comune e Regione e alla politica in generale - aggiunge Lazzi -. Altro che salari tedeschi. I lavoratori hanno perso sempre di più in busta paga: decine di migliaia di euro. Mentre il contratto era stato posto come uno scambio, tra condizioni peggiori, ma produzioni assicurate. E invece ancora adesso il piano industriale non è credibile, da parte dell'azienda. Forse è venuto il tempo di un vero sciopero, per farci vedere e sentire nelle strade. Gli operai ormai non fanno più paura, in chiave di confronto democratico. E invece dobbiamo tornare a fare paura. Altrimenti tutti si gireranno dall'altra parte. Noi, di professione, non vogliamo fare i cassintegrati. Vogliamo costruire auto, in un mondo dell'auto che è a un punto di svolta. Ed è indispensabile che FCA faccia investimenti per recuperare il gap con le altre case automobilistiche. Altrimenti finiranno lentamente fuori mercato e il conto lo pagheranno ancora i lavoratori".