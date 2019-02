Moda uomo: i must have del 2019 tra eleganza e sportività

Anche l’uomo vuole essere alla moda e seguire le ultime tendenze in fatto di fashion e di look. La cura dei dettagli e uno stile ricercato sia a lavoro che nella vita privata, un'attenzione che si fa sempre più strada e che è ormai entrata negli armadi di molti uomini. Per questo motivo oggi vedremo le ultime tendenze e le novità del 2019.

Giacca a stampa e colorata

La giacca rappresenta da sempre il capo per eccellenza per tutti quegli uomini che desiderano un look classico ed elegante, sia per il lavoro che per gli eventi mondani. Se però la giacca viene spesso vista come troppo classica o addirittura antica, basta optare per una fantasia colorata o a stampe: dal camouflage alle forme geometriche è facile vestire in modo moderno e al contempo elegante.

Tendenza workwear

Il workwear è uno dei trend attualmente più in voga nel mondo della moda maschile. Si parla di tutti quei capi che utilizzano in modo creativo alla tutti quei tessuti tecnici indossati dai lavoratori, come ad esempio le utility jacket e i capi mimetici. Anche i pantaloni modello cargo rientrano in questa interessante lista, così come i mash up e i capi realizzati in nylon. Il grande successo di questo stile è probabilmente dovuto anche al grande comfort e praticità di questi vestiti da indossare tutti i giorni.

Piumini e maxi sciarpe

Animato da un tocco vintage anni ’90, il piumino è tornato (come già accaduto) di moda, insieme ad una caratteristica che non cambia mai: la vivacità dei toni e dei colori, ma anche la praticità di un capo utile e comodo da indossare ogni giorno. Oggi si portano aderenti e corti in vita, e questa è forse la vera novità di questo trend insieme all'abbinamento con le maxi sciarpe, oggi di moda in materiali come la seta e arricchite dalle stampe.

Sneakers sportive

Le sneakers sportive sono calzature perfette per un uomo amante del look casual: le scarpe da ginnastica non solo non passano mai di moda, ma finiscono per arricchirsi di dettagli e di colori sempre più accesi e originali. Tra quelle che non passano mai di moda e si rinnova ogni volta in forme e modelli nuovi ci sono le scarpe Nike da uomo che oggi si trovano in vendita anche presso gli e-commerce di settore: sono ideali anche per via di un trend che vede gli uomini indossare, sempre più spesso, quelle calzature pensate in origine per il running che oltre ad essere particolarmente comode sono anche molto, molto colorate.

Il cappotto in pelle

In quanto a capispalla, è il cappotto in pelle a dominare le tendenze della moda uomo di quest’anno. Non potrebbe essere altrimenti, visto che si parla di un capo elegantissimo e sempre utile durante le stagioni fredde. Il modello principe del 2019 è quello a vestaglia, con la cintura in vita.

Marrone: il re dell'inverno 2019

Si chiude con la tinta del momento, ovvero il marrone: un colore che, oltre ad essere caldo e terroso, si arricchisce di numerose sfumature, adattandosi a tutti i capi.

Insomma gli spunti per tanti nuovi look non mancano di certo, siete pronti a sperimentare e creare nuove combinazioni per personalizzare il vostro stile?