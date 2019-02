Moncalieri's Got Talent 2019, domani la finale

Saranno più di 80 e tutti giovanissimi i protagonisti della serata finale del concorso Moncalieri’s got Talent che si terrà alle Fonderie Teatrali Limone domani, domenica 24 febbraio a partire dalle ore 20.30.

Aspiranti cantanti, ballerini, attori e musicisti tra gli undici e i diciannove anni si sfideranno per conseguire il titolo di giovane talento alla terza edizione del concorso moncalierese; si giocheranno tutto in pochi minuti di esibizione davanti ad una giuria di esperti, presieduta da Franco Miseria, icona della TV italiana, ballerino e coreografo di artisti del calibro di Heather Parisi, Adriano Celentano e Loredana Bertè e di programmi televisivi come Fantastico e Buona Domenica. In giuria anche il noto fotografo moncalierese Fabrizio Fasano e il Sindaco della Città Paolo Montagna.

“Riscuote sempre più successo tra i ragazzi - spiega il Sindaco Paolo Montagna - il concorso moncalierese alla scoperta di giovani talenti, che nasce dalla collaborazione tra il Comune di Moncalieri e le sette scuole di danza della città, coordinate quest’anno da JDS di Denise Abrate. Sicuramente anche questa volta i ragazzi sapranno stupirci”.

La serata inizierà con le esibizioni dei musicisti e proseguirà con gli attori; a chiudere le danze i ballerini. Al termine della serata verranno decretati gli artisti e i gruppi che potranno fregiarsi del titolo di “Talento di Moncalieri”: la giuria individuerà un singolo vincitore per gli under 15 e un singolo vincitore per gli over 15. I vincitori riceveranno in premio: un buono acquisto da 250 euro da spendere nei negozi di Moncalieri, il trofeo di Moncalieri’s Got Talent 3° edizione, la possibilità di partecipare ad un percorso di tutoraggio e ad esibizioni in manifestazioni pubbliche promosse dalla Città di Moncalieri. Non mancheranno riconoscimenti anche per i secondi e i terzi classificati di ogni categoria.

Dal 4 marzo inoltre partirà il Web Talent, il contest on line in cui sarà il pubblico a poter votare, con un like al video del proprio artista preferito sulla pagina facebook di MoncalieriGiovane. Tra i partecipanti di Moncalieri’s got Talent 3 anche alcuni dei vincitori della scorsa edizione: il giovane trombettista Giuseppe Ulloa, che l’anno scorso conquistò il pubblico aggiudicandosi il titolo di Web Talent e i ballerini Federico De Giorio, Carlotta Arduini e Greta Piccoli.

La serata è a ingresso libero. Per informazioni e prenotazioni: Moncalierigiovane tel. 011 642238, moncalierigiovane@comune.moncalieri.to.it, www.moncalierigiovane.it