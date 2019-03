Giachino verso le Regionali: "Bisogna rialzare il Piemonte, le soluzioni banali non bastano più"

Tempo di pagelle, per il Piemonte. E quella di economia è particolarmente negativa. A dare i voti, è Mino Giachino, ex sottosegretario del governo Berlusconi, oggi impegnato sul fronte Si Tav con l'associazione Sì lavoro Si TAV, nel giorno in cui ha lanciato ufficialmente la sua lista civica Sì Tav Sì Lavoro per il Piemonte.

"Da almeno 18 anni, dal 2001 al 2018, mentre l'Italia è cresciuta poco (+1,8), la Lombardia ha fatto +8,8 mentre il Piemonte ha perso 1,6 punti. Siamo stati il traino dell'economia nazionale, mentre ora perdiamo oltre dieci punti dalla Lombardia e dall'Emilia. E il PIL pro capite piemontese è sceso all'undicesimo posto, più vicino alla retrocessione che allo scudetto. Persino nella speranza di vita sia ai posti più bassi. Tutto questo è il segno dell'impoverimento".