Presto ricomincerà a girare lo storico mulino di Bobbio Pellice

La macina che ricomincia a girare e il passato che ritorna a dare vita al mulino di Bobbio Pellice. Un luogo storico della comunità locale che, grazie a una raccolta fondi su Internet, potrebbe tornare a rivivere in maniera suggestiva.

È da 50 anni che il mulino di via Molino 5 non produce più farina, l’ultimo sacco di una storia secolare è uscito nel 1970. La comunità lo riscattò da i signori locali nel 1533 e da allora rimase sempre di proprietà pubblica. Oltre a essere un testimone fedele dell’economia rurale della Vallata, è un luogo che ha attraversato indenne la storia, superando le guerre di religione, l’invasione dei soldati francesi, oltre alle tremende alluvioni e gli attacchi dei ladri di macine.

E per farlo parlare e fargli raccontare ancora la sua storia, il Comune assieme alla cooperativa Iris, che lo gestisce dal marzo 2018, ha messo in piede il progetto Il mulino che vorrei. “L’abbiamo presentato in Regione a ottobre e a novembre ci hanno detto che avevamo vinto”, racconta Emanuela Genre, studiosa e appassionata di mulini, che gestisce quello di Bobbio per conto della cooperativa. Il premio consisteva nella consulenza gratuita di un tutor che avrebbe insegnato come fare una campagna vincente di crowdfunding su Internet per raccogliere i soldi necessari a ridare vita al mulino.

La campagna è partita il 7 febbraio e sarà ospitata per 40 giorni sul sito Internet Eppela, all’indirizzo www.eppela.com/ilmulinochevorrei, dove si possono fare le donazioni. “Grazie all’aiuto della mia collega Jane Atkinson, che gestisce con me il mulino, abbiamo creato uno spazio anche sulla piattaforma inglese del sito”, spiega Genre.

L’obiettivo prefissato 21.455 euro. La spesa più grande, il 33% è per il consolidamento del tetto in lose, seguono, come principali, la pavimentazione esterna in lose e il proiettore e l’apparecchio per la riproduzione audio con casse acustiche, per poter far rientrare nel mulino le sagome dei protagonisti del suo passato e fare riascoltare i rumori e le voci che lo abitavano un tempo.

“Ci siamo accorti durante le visite, anche parlando con la gente, che così come è oggi, con la macina ferma, il mulino è muto. Non riesce davvero a raccontare la sua storia, come vorremmo che in futuro facesse, grazie a questo progetto”.