Arrestati durante un controllo due dominicani ricercati per un tentato omicidio a Mantova

Due dominicani sono finiti in manette, nella serata di ieri, dopo aver destato l'attenzione di alcuni agenti di polizia in motocicletta che stavano effettuando i loro normali servizi di sicurezza in città.

I poliziotti si trovavano in via Onorato Vigliani quando, controllando un'auto di piccola cilindrata (una Fiat Punto di colore nero), hanno trovato a bordo del mezzo tre persone il cui comportamento - alla vista degli uomini in divisa - ha finito per fare crescere i sospetti su di loro.

Sono così scattati gli accertamenti, dai quali è emerso che due dei tre che si trovavano in auto, tutti di nazionalità dominicana, erano ricercati per un recentissimo episodio di sangue avvenuto a Suzzara (in provincia di Mantova), in quanto autori del tentato omicidio del connazionale Marco Adonis Rosa Jimenez, prelevato da casa nella serata del 28 febbraio scorso e colpito a bruciapelo con un colpo di pistola al petto sulla strada di fronte alla propria abitazione.I due, quindi, T.B.C, classe 1987 e A.D.F., classe 1997, con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, armi e spaccio di stupefacenti, sono arrestati e condotti al carcere delle Vallette.I tre al momento erano ospiti di alcuni conoscenti a Torino e durante il controllo sono stati trovati anche in possesso di un pugnale. Circostanza per la quale sono stati denunciati.