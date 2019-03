Tav, Zangrillo (Forza Italia): "Le contorsioni del Movimento Cinque stelle sulla Torino-Lione dimostrano che non sono in grado di governare"

"Le contorsioni del M5S a proposito della TAV confermano la natura del Movimento, che per sua natura è d’opposizione, incapace di assumersi una qualche responsabilità sulle questioni strategiche per l’Italia. Ogni volta che i grillini devono dare conferma alle promesse elettorali si trovano di fronte alla realtà dei fatti e non sanno come venirne fuori; il dramma è che chi paga il prezzo di questo andazzo vergognoso e irresponsabile sono gli italiani, e il nostro Paese in soli 9 mesi è scivolato nell’ultimo posto in classifica in Europa sulla crescita. Adesso arriva il reddito di cittadinanza, altra bufala raccontata in chiave elettorale, come gli 80 euro di Renzi, e presto i cittadini capiranno l’ennesimo inganno grillino".

Così Paolo Zangrillo, deputato di Forza Italia, coordinatore regionale degli azzurri in Piemonte e capogruppo in Commissione Lavoro a Montecitorio.