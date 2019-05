Centro estetico iSun, "Entriamo nel ritmo della natura"

Il 18 e il 27 Aprile dalle 17 alle 20 il centro estetico iSun propone due incontri “speciali” a Collegno in via Vacchieri 3 con Patrizia Francioni. Chiediamo a Luigi Carvelli, titolare della iSun di spiegarci il senso di questa iniziativa: “Ho invitato Patrizia Francioni Operatrice Shiatsu e Trainer Qi Gong perché ritengo possa essere interessante conoscere la sua attività, specie in questo periodo dell’anno: la Primavera.

L’intento di iSun è ampliare le proposte offerte alla clientela oltre a quelle ormai consuete ed affermate in ambito estetico su cui già costantemente innoviamo. Con lo Shiatsu e il Qi Gong vorremmo provare altre opportunità, nuove, tese ad offrire un sempre maggiore Benessere alle persone”. A questo punto siamo incuriositi e vogliamo sapere di più dall’ospite: “Sono grata per l’occasione che mi viene offerta per poter spiegare quali benefici possono contribuire ad apportare al Benessere delle persone il Qi Gong e lo Shiatsu, due antiche discipline che ho studiato e praticato molto e che ho già portato a conoscenza in diverse occasioni. In particolare durante questi incontri offro indicazioni per praticare il grande classico del Qi Gong: i 18 esercizi di Tai Chi Qi Gong, il Drago fluttuante e il Suono del Fegato. L’automassaggio che permette di stimolare e riequilibrare le funzioni degli organi interni, attraverso l’azione sui meridiani, rinforzando l’azione benefica delle pratiche”.

Nelle parole dei due protagonisti ci sembra di intendere che gli eventi proposti sono certamente in qualche modo “speciali” da un lato perché rappresentano una proposta commerciale che si amplia rigenerandosi e dall’altro perché non così frequentemente abbiamo occasione di entrare in contatto con argomenti di questo tipo. Tuttavia per questo ultimo aspetto percepiamo che dovrebbe essere esattamente l’opposto, in quanto questi temi riteniamo possono davvero essere utili a farci riflettere e darci delle nuove opportunità, in considerazione del fatto che i ritmi delle nostre vite sembrano diventare ormai troppo rapidi e quindi in qualche misura poco salutari. Al contrario una maggiore consapevolezza di ciò che potrebbe darci Benessere, insieme alla riscoperta di ritmi di vita più naturali, come accorgerci del cambio delle stagioni, pensiamo possono darci davvero una maggiore fiducia e serenità ad iniziare anche solo da un miglioramento del nostro umore.

Abbiamo motivo di credere quindi che vale la pena partecipare agli incontri e dare un concreto sostegno con i 15 euro che sono richiesti per l’organizzazione generale e invitiamo tutti ad informarsi in merito alla disponibilità effettiva di ricevimento perché è ad esaurimento posti al: 371 159 1829. Luigi Carvelli chiude con una parola di ringraziamento indirizzata a PIEMEX Circuito di Credito Commerciale per la cortese disponibilità ad offrire l’aperitivo a tutti i partecipanti.