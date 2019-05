Si chiama "Coaching on the road" il nuovo libro di Livio Sgarbi, professionista torinese che si occupa di coaching e che pochi mesi fa aveva visto ristampare il suo volume precedente, "Istruzioni per Vincere".



Il suo nuovo lavoro è in libreria da oggi, 11 aprile, ed è pubblicato da Ekis Edizioni srl. Rappresenta la trascrizione di 260 video, registrati direttamente dall’autore, correndo per oltre 2500 chilometri, e che hanno raggiunto oltre un milione di visualizzazioni. Un’opera formata da un percorso fatto di 5 allenamenti settimanali per 52 settimane.