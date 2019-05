“Non si sa come”: al Teatro Cardinal Massaia va in scena il dramma scritto da Luigi Pirandello

"Non si sa come" è ambientata in una raffinata villa italiana degli anni Trenta, dove il lusso e il bon ton regnano sovrani. È qui che prende corpo una storia – solo all’apparenza banale – di tradimenti, menzogne e “delitti innocenti”, che smuove la quotidiana monotonia dei personaggi per trascinarli in un continuo processo di immersione ed emersione dall’abisso della “follia”, dove rimorso, giustizia e consapevolezza cedono ben presto il posto all’impulsività più incontrollabile. Appare infatti come un fulmine a ciel sereno la sciagurata notizia portata dal marchese Nicola Respi a casa dei coniugi Vanzi: il conte Romeo Daddi è improvvisamente impazzito. E la manifestazione più evidente di un tale “guasto” nella sua testa la si ritrova nel sospetto per la moglie Bice, accusata di aver corrisposto la corte insistente dello stesso Respi. Una mania persecutoria originata in realtà da un omicidio “involontario” compiuto da ragazzo – il “ritorno d’un sogno sepolto” – che riemerge dall’oblio dopo un secondo delitto consumato in segreto. È il tradimento, lo squarcio nel cielo di carta di quella gabbia sociale che per Pirandello è la famiglia. Una passione vissuta fugacemente dall’irrequieto Romeo con l’ammaliante Ginevra Vanzi, in un’assolata mattina d’estate, all’insaputa del caro amico Giorgio e della moglie Bice, modello di virtù, “limpida come l’acqua marina”. Ed ecco che nello svelarsi delle “affinità elettive” tra i personaggi, Pirandello dipana la summa di tutta la sua filosofia. “Fortuna, che tutta la vita è così! Non si sa come! E la volontà non ci può nulla!”, mette in bocca l’autore a Romeo, ultimo grande inetto partorito dalla sua penna. “Ma se l’incanto ti prende così forte che non puoi più sapere quello che fai? Avviene! Avviene! Non sei più tu; non sai nemmeno dove sei, con chi sei”.