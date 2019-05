Il mito dei meccanici in tuta bianca per la Fiat 500: debutto al Parco del Valentino

L'Associazione CNOS-FAP Regione Piemonte (Centro Nazionale Opere Salesiane – Formazione Aggiornamento Professionale) attraverso il protocollo TechPro2 si attiverà negli eventi “457 Stupinigi Experience”, le kermesse dedicate alla vera sede natia della FIAT 500: gli attuali meccanici in tuta bianca faranno rivivere il mito degli storici tecnici che accompagnarono la nascita del Cinquino.

Il primo prototipo della futura Nuova 500 venne infatti presentato per la prima volta a Stupinigi il 18 Ottobre 1955 come progetto 400, poi re-ingegnerizzato come 450 ed infine messo in vendita nel 1957: la sequenza dei codici nativi dell'iconica utilitaria italiana è stata raccolta dal toro nell'ingranaggio di Ruzza Torino, nel dedicato progetto 457 Stupinigi ed è proprio nelle fasi natie che nacque la leggenda delle tute bianche.

Quando nel 1957 fu finalmente pronta ad essere messa in vendita, la FIAT 500 venne svelata il primo giorno di Luglio all'allora capo del governo italiano Adone Zoli, presso i giardini del Viminale, quindi venne affidata alle tute bianche dei meccanici FIAT: il giorno seguente, 2 Luglio 1957, furono loro a gestire le auto alla prima presentazione pubblica, organizzata in una serata mondana a porte chiuse in Torino, in cui le tute bianche assistettero alle prime guide del Cinquino tanti nomi di spicco, fra cui il campione del mondo di Formula 1 Nino Farina.

FIAT 500 tornerà ad avere presentazioni tecniche live negli eventi “457 Stupinigi Experience”, grazie ai contributi di CNOS-FAP, e verranno realizzati progetti esperienziali mirati alla conoscenza della storia del Cinquino. In questo senso sarà fondamentale l'apporto della LGR del docente di motorismo Ludovico Gonella, che interverrà come direttore tecnico ed organizzatore delle risorse.

Il debutto del primo progetto tecnico è fissato a Parco Valentino e porterà alla ricostruzione di un leggendario prototipo del passato, facendo richiamo al fatto che FIAT lanciò nel 1958 la versione Sport della 500 ma cerco anche di creare una gamma “pepata” sperimentando l'impiego di motori di derivazione motociclistica. CNOS-FAP ed LGR ne riporteranno in vita il prototipo, ricreando da zero una 500 storica con motore motociclistico: il progetto durerà 4 anni ed evolverà in 8 tappe, all'interno degli eventi 457 Stupinigi Experience, sotto la concezione e la direzione tecnica di LGR e l'intervento di CNOS-FAP tramite la sede operativa di Fossano (Cuneo). Non è casuale l'intervento di LGR, già ampiamente all'opera nel campo sperimentale del motociclo competitivo.

Il progetto 457 Experience prosegue nella propria vocazione di raccogliere tutti i grandi nomi che hanno scritto la storia di FIAT 500 e il ritorno delle tute bianche si va ad unire ad un altro grande ritorno, ricordando che nel 2018 Mirella Rovatti si è prestata ad essere madrina della nascita degli appuntamenti dopo essere stata madrina del lancio della FIAT 500 nel 1957.

Il ritorno dei meccanici in tuta bianca sarà una delle novità che animeranno la stagione di eventi “457 Stupinigi Experience”, articolata anche per il 2019 su di un calendario a doppio turno atto a celebrare i due grandi compleanni di FIAT 500.

In estate andrà in scena la 457 Stupinigi Pop Experience, con cui verranno celebrate le storiche date di aperture alle vendite: il turno estivo scatterà il 15 Giugno (Facendo richiamo alla data del 1936 in cui venne messa in vendita la prima FIAT 500, che la storia volle poi venir soprannominata popolarmente “Topolino”) e si concluderà il 4 Luglio (Ricordando la data del 1957 in cui vennero aperte le vendite della Nuova 500, poi popolarmente “Cinquino”). Il turno estivo sarà attivo con diversi eventi dedicati a FIAT 500, fra cui quello principale sarà la 457 Stupinigi Parade Experience del 22 Giugno: una selezione delle migliori 500 di tutti i tempi farà parata da Stupinigi a Parco Valentino, con ingresso al Salone dell'Auto di Torino. Il miglior modo per celebrare le vendite di FIAT 500, nella sede italiana di maggior risalto per la presentazione delle Case Automobilistiche. Il parco veicoli dell'evento verrà organizzato in collaborazione con gli staff di Abarth Club Torino, Club Scuderie Reali, Club Topolino FIAT Torino, C.M.A.E. Club Milanese Automotoveicoli d'Epoca, Bianchina Club ed il gruppo Solo Cuore e Carburatore.

In autunno andrà invece in scena la 457 Stupinigi Sweet Home Experience, in cui si celebreranno le origini natie di FIAT 500, ricordando che il primo modello venne presentato a Stupinigi il 18 Ottobre 1955 e venne presentato insieme a tante altre auto di origine torinese divenute poi leggendarie, quali la 1100, la 600 Multipla e la Bianchina. La tappa autunnale scatterà Sabato 5 Ottobre con la presentazione e terminerà proprio il 18 Ottobre a Stupinigi, con il 457 Season Debriefing, appuntamento in cui tutti i protagonisti della stagione si raccoglieranno per organizzare nuove idee e progetti per la stagione successiva. Diversi appuntamenti animeranno la tappa autunnale delle 457 Stupinigi Experience, fra cui l'evento principale sarà il Gran Gala Ceirano – Trofeo del motorismo di origine torinese, in programma il 6 Ottobre. Il Gran Gala Ceirano riaccenderà esattamente ciò che accadde il 18 Ottobre 1955 ma rielaborandolo in chiave estesa ed esperienziale: allora nacquero modelli iconici della scuola motoristica torinese, oggi andrà in scena tutto il meglio della scuola della Mole.

Se nella tappa estiva la FIAT 500 si presenterà da sola portando in parata tutti i migliori esemplari della sua storia, nella tappa autunnale si unirà invece alla pari con tutti i grandi modelli automobilistici ingegnerizzati a Torino, in una competizione battezzata in omaggio alla famiglia da cui nacque tutto il grandioso indotto motoristico locale: quei fratelli Ceirano dal cui DNA nacquero la FIAT, la Lancia, i primi aerei italiani, le auto vincitrici della prima Targa Florio e della Parigi Pechino e persino il primo prototipo della 500.

La stagione di eventi 457 Stupinigi Experience verrà sostenuta da Pulp (Agenzia di marketing), SAT Società Assicuratrice Torinese, Marando Service (Specialista macchinari industriali settore plastico), Progetto - Progresso (Concessionaria FIAT, Abarth e Lancia), Autoservizi Stupinigi (Carrozzeria e autolavaggio a Orbassano), Saturno Torino (Specialista di trasporti speciali) ed EnnePi (Produzione e restauro targhe per veicoli).