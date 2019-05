Dead Pixels spicca il volo grazie al gruppo TPS

La loro startup è nata nel 2016. Si chiama Dead Pixels, pixel bruciati. «Abbiamo scelto questo nome per esorcizzare uno dei peggiori incubi per chi lavora nel digitale. Un po’ come ha fatto Batman con il pipistrello», scherzano i fondatori, Piergianni Pulito, Maurizio Marseguerra, Giacomo Gallo, Luca Mariani.

Poco più di cent’anni in quattro, la loro amicizia è nata sui banchi del Politecnico di Torino, così come il desiderio di creare qualcosa insieme. Il loro sogno era fare videogiochi e così, mettendo insieme le competenze, hanno progettato “Singularis”, un’avventura nello spazio che sfrutta computer grafica e realtà virtuale per creare un’esperienza totalmente immersiva e in cui le interazioni sono semplici e intuitive. Il successo è arrivato subito. Con questo videogioco hanno vinto il concorso #WCAP organizzato da TIM, sono stati selezionati nel programma di accelerazione TIM#WCAP e sono entrati a far parte di Treatabit, programma di supporto per startup digitali featured by I3P, Incubatore di Imprese Innovative del Politecnico di Torino.

Sfruttando il know-how acquisito durante lo sviluppo di “Singularis”, Dead Pixels ha iniziato a lavorare anche come studio di consulenza di contenuti 3D, realtà virtuale e aumentata per aziende e privati. Ora un nuovo traguardo: la startup è stata acquisita da TPS Group, società quotata in Borsa e leader nel settore dei servizi tecnici, ingegneristici e multimediali. Una realtà dove operano 425 specialisti, suddivisi in dieci sedi sul territorio nazionale e quattro all’estero.

«Con TPS Group avevamo già avuto modo di collaborare con un progetto per la configurazione degli elicotteri di Leonardo - dice Piergianni Pulito -. Abbiamo scelto di entrare a far parte di questo Gruppo perché è specializzato nel trattamento di contenuti digitali e fortemente orientato all’innovazione tecnologica. Ci consentirà di ampliare i nostri orizzonti e di rafforzare le nostre competenze. È una grande opportunità di crescita per la nostra attività».

Esperienza sensoriale completa

Grazie a dispositivi di ultima generazione, la realtà virtuale è diventata sempre più interattiva e multisensoriale. Nata per il gaming, oggi trova spazio e applicazione in molteplici settori: dall’architettura al design, dall’e-commerce al turismo, dalle presentazioni aziendali alla valorizzazione di mostre e musei. Non solo. Utilizzate nell’ambito dell’industria, realtà virtuale e realtà aumentata possono anche aiutare a migliorare i processi produttivi e ad aumentare la sicurezza dei dipendenti nelle fasi di training e manutenzione. Quest’ultimo è uno dei principali aspetti su cui si concentrerà la collaborazione tra TPS Group e Dead Pixels.

«Assieme svilupperemo applicazioni che consentano di migliorare i processi di formazione industriale - spiega Piergianni - Sfruttando i vantaggi della realtà virtuale sarà possibile fruire del training ovunque e in qualunque orario e “fare pratica” simulando in totale sicurezza le varie situazioni. Un altro obiettivo è applicare la realtà aumentata ai processi manutentivi: i tecnici “sul campo”, attraverso “smart glasses”, potranno ricevere supporto da remoto da un team di esperti».

La startup torinese, a partire da “Singularis”, ha sviluppato il linguaggio ideale per “ingaggiare” gli utenti con esperienze sensoriali complete: «Il nostro team - spiega Maurizio Marseguerra - ha competenze e background molto eterogenei che spaziano dai settori più tecnici a quelli grafici. Questa combinazione ci consente di realizzare rendering fotorealistici di ambienti e luoghi di ogni natura e di creare esperienze con un forte focus sull’immersione “psicologica”, oltre che fisica e sulla narrazione. Costruiamo cioè soluzioni che restituiscono sensazioni audio-visive e fanno sentire l’utente parte integrante della scena. Come se fosse davvero presente all’interno di essa».

L’ obiettivo di questi giovani ingegneri è arrivare a definire uno “standard” di riferimento che aiuti a rendere le interazioni così semplici e intuitive per ogni utente da riuscire a spronare l’industria a mobilitarsi in questo nuovo settore. «Per ora stiamo lavorando su specifiche che ci forniscono i clienti. Il nostro sogno è riuscire a realizzare un progetto che ci identifichi. Un prodotto tutto nostro da mettere sul mercato».