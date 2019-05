Questa la programmazione del Teatro Regio di Torino nella settimana dal 19 al 25 aprile.

STAGIONE D’OPERA • “LA SONNAMBULA” DI VINCENZO BELLINI CON LA REGIA DI MAURO AVOGADRO. DIRIGE RENATO BALSADONNA

Venerdì 19 aprile ore 15 e sabato 20 aprile ore 15 al Teatro Regio, ultime due recite dell’opera LA SONNAMBULA di Vincenzo Bellini. Renato Balsadonna dirige l’Orchestra e il Coro del Regio, la regia è di Mauro Avogadro in collaborazione con Ola Cavagna. In scena: Ekaterina Sadovnikova (Amina), Antonino Siragusa (Elvino), Nicola Uliveri (Rodolfo), Daniela Cappiello (Lisa), Nicole Brandolino (Teresa), Gabriele Ribis (Alessio), Alejandro Escobar / Vito Martino (un notaro). Venerdì 19 aprile nei ruoli principali cantano Hasmik Torosyan (Amina), Pietro Adaini (Elvino), Riccardo Fassi (Rodolfo) e Ashley Milanese (Lisa). La produzione è realizzata con il sostegno di Italgas, Socio fondatore del Teatro Regio.

INCONTRO CON IL BALLETTO • “ROMEO E GIULIETTA” DI PROKOF’EV E IL BALLETTO DELL’OPERA DI PERM RACCONTATI DA SERGIO TROMBETTA

Mercoledì 24 aprile al Piccolo Regio Puccini ore 17.30, per “Le conferenze del Regio”, il critico di danza Sergio Trombetta cura l’incontro, con ascolti e proiezioni video, Romeo e Giulietta. Un grande classico rinasce alle pendici degli Urali. Il balletto di Sergej Prokof’ev, protagonista il Balletto dell’Opera di Perm sulla coreografia di Kenneth MacMillan, sarà in scena al Teatro Regio dal 3 all’8 maggio. L’ingresso alla conferenza è libero.

AL REGIO DIETRO LE QUINTE • VISITE GUIDATE ATTRAVERSO ITINERARI SEGRETI E CURIOSI DI UN GRANDE TEATRO D’OPERA

Le visite guidate al Teatro Regio, nella seconda metà di aprile, si svolgono con orari in parte diversi da quelli consueti. Nel periodo in oggetto, le visite sono così previste: venerdì 19 aprile ore 11 e 11.45; sabato 20 aprile ore 11 e 11.45; martedì 23 aprile ore 15.30 e 16.15; mercoledì 24 aprile ore 15.30 e 16.15; l’ingresso costa € 5 per gli adulti e la durata è di 45 minuti. Ingresso gratuito per gli under 16 e per i possessori dell’Abbonamento Musei Torino e Piemonte.

IL BOTTEGHINO DEL REGIO

STAGIONE D’OPERA E DI BALLETTO • IN VENDITA I BIGLIETTI PER TUTTI GLI SPETTACOLI DELLA STAGIONE

I biglietti per tutte le recite della Stagione 2018-2019 sono in vendita alla Biglietteria del Regio. Gli spettacoli e i periodi di rappresentazione sono i seguenti: La sonnambula di Vincenzo Bellini (recite fino al 20 aprile), Romeo e Giulietta di Sergej Prokof’ev (3-8 maggio), L’italiana in Algeri di Gioachino Rossini (22-28 maggio), La giara di Alfredo Casella | Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni (12-22 giugno) e Porgy and Bess di George Gershwin (2-7 luglio).

I CONCERTI • IN VENDITA I BIGLIETTI PER I CONCERTI CON L’ORCHESTRA E IL CORO DEL TEATRO REGIO E CON LA FILARMONICA TRT

È in corso la vendita dei biglietti per tutti gli appuntamenti, fino all1 giugno, della Stagione sinfonico-corale del Teatro Regio, concerti di grande prestigio con celebri interpreti per una stagione sinfonico-corale di respiro internazionale.

ALTRI CONCERTI • IN VENDITA I BIGLIETTI PER “CANTIAMO!”, CONCERTO ALLA SCOPERTA DEI CORI DEL REGIO E DELLE VOCI BIANCHE

È in corso la vendita dei biglietti per il concerto CantiAmo!, con il Coro del Regio e il Coro di voci bianche del Regio. L’appuntamento è in programma al Teatro Regio venerdì 17 maggio ore 10.30. Il costo del biglietto è di 10 euro.

LA BIGLIETTERIA DEL REGIO

Orario: da martedì a venerdì 10.30-18; sabato 10.30-16 - Tel. 011.8815.241/242

Info - Tel. 011.8815.557 - www.teatroregio.torino.it