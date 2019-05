Il Pinerolese raduna le forze per spezzare le catene dalla dipendenza da petrolio: nasce la prima "Oil free zone" d'Italia e sfida la burocrazia

E infatti, in prima fila (non solo in senso metaforico), c'è il vescovo di Pinerolo, Derio Olivero. "Siamo in un'epoca in cui sta cambiando il paradigma di riferimento e dunque stiamo scrivendo una nuova civiltà. E un anno come questo va proprio in quella direzione. Dobbiamo imparare a esserci, dove si scrive una nuova civiltà". E ricorda: "Quando ci fu la crisi energetica, eravamo completamente dipendenti dalle fonti fossili. Ora molte cose sono cambiate, ma bisogna concretamente fare qualcosa, come comunità e come Comuni".