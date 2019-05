Il carro attrezzi fa lo slalom e passa col rosso nella notte: 500 euro di multa e 26 punti patente cancellati

Stava guidando un carro attrezzi quando erano appena passate le 22.30 della scorsa notte, in corso Vigevano all'angolo con via Cigna, proseguendo verso la famigerata piazza Baldissera.

Ma, per una volta, non erano i problemi di viabilità a creare allarme, quanto lo stile di guida: a zig zag, sfiorando le auto e bruciando il rosso. Una condotta spericolata che ha spinto gli uomini della polizia Municipale a fermarlo: per l'uomo, oltre a 500 euro di multa, ben 26 punti patente andati immediatamente in fumo. Proprio quella patente che - si è scoperto - era stata appena presa.



E' questo uno degli episodi che hanno scandito il servizio di sicurezza effettuato ieri dagli agenti nei quartieri Centro, Santa Rita, Barriera di Milano e Aurora. Oltre 400 i veicoli controllati e 45 i verbali che sono stati elevati nei confronti di automobilisti indisciplinati. Tra le infrazioni, passaggi con il semaforo rosso, appunto, ma anche cinture di sicurezza non allacciate, uso del telefonino, mancate revisioni e così via.