Ivrea, la Passione di Cristo ha richiamato oltre 2000 persone per i 300 figuranti

Gli oltre 300 figuranti in abito storico hanno dato vita ad un interminabile corteo volto a ricreare la contestualizzazione medievale in cui la Passione di Ivrea trova magnifica collocazione. I molti gruppi storici presenti ed i numerosi figuranti sono stati 'graziati' dal maltempo che ha permesso di proporre la Sacra Rappresentazione senza dover fare i conti con la pioggia, che è poi scesa solamente durante la tradizionale S.S. Messa officiata in Duomo da Don Giuseppe Sciavilla, segretario del Vescovo di Ivrea Monsignor Edoardo Cerrato.

Nel contesto della Sacra Rappresentazione sono state introdotte con soddisfazione alcune importanti novità, come l'inserimento di un preludio appositamente studiato per poter meglio collocare la rappresentazione nel contesto sociale della Gerusalemme di 2000 anni fa. Infatti prima di portare il Cristo incatenato al cospetto del Governatore Romano Ponzio Pilato (Massimo Bertone), il popolo ha inscenato una ribellione nei confronti dei numerosi legionari romani della Legione Tebea Adamantina con tanti di sassaiola 'scenica' e tentativi di sfondamento a suon di lance e bastoni. Lo scontro accuratamente preparato in collaboraazione con il gruppo Fara di Belmonte ha permesso di mostrare l'arresto del facinoroso Barabba e dei due Ladroni, allo scopo di arrichire la rappresentazione dei fatti senza snaturarne il profondo significato spirituale.

Ma questo non è stato l unico elemento di novità rispetto alle precedenti edizioni, poiché in Piazza di Città al momento dell'Incontro del Cristo con Maria (Rosanna Corona), Maddalena (Sara Grassiano) e l'Apostolo Giovanni (Marco Pesalovo), la nota cantante lirica Sabina Girotti ed alcuni cantori del Coro della Cattedrale diretto da Paolo Bersano, hanno eseguito il suggestivo brano medievale "Voi ch'amate lo Criatore" del famoso Laudario di Cortona.

Da sottolineare come comunque Giancarlo Maffeo ed altri interpreti delle precedenti edizioni, una volta dismessi i vestiti di scena, siano rimasti all'interno dello staff a livello organizzativo, supportando attivamente la manifestazione che considerando il numero crescente di figuranti quest'anno ha dovuto far fronte a nuovi aspetti tecnico pratici.

Nella componente medeivale, anch'essa in forte aumento in termini di gruppi presenti, vi sono state delle importanti novità come la partecipazione del Gruppo Bernardo di Baden (Moncalieri), Fara di Belmonte, Conti di Rivalta, Conti di Valperga e l'Ordine del Conte Verde di Banchette e tutte queste comnpagini si sono andate ad aggiungere alle storiche partecipazioni de Gruppo Storico Del Canavese “Ij Ruset”, Il Mastio, La Via Francigena di Sigerico, , La Castellata di Chiaverano, Il Contado dei Castellamonte, I Marchesi Paleologi di Chivasso, Gli Allodieri di Cuorgnè, La Compagnia Teatrale dello Scorpione, Il CARC Rodallo, La Famija Cruatina di Crova (VC) e La Legione Tebea Adamantina.

L'imponente presenza di abiti storici di epoca medeivale, è sicuramente una delle peculiarità della Passione di Ivrea, che puà vantare proprio questa atmosfera sicuramente originale supportata da un importante fondamento storico, legato alla tradizione medievale del territorio in materia di sacre rappresentazioni, che vuole proprio Ivrea esser stata in passato teatro delle rappresentazioni delle ultime ore di vita di Gesù Cristo, vantando un primato quantomeno regionale.

La coincidenza del 13 Aprile 2019 con quel lontano 13 Aprile 1838 in cui venne eseguita la cerimonia dell'Interro (ovvero la sepoltura del corpo del Cristo) ha costituito un valore aggiunto a livello di storicità, sottolineando come la stessa città in epoche diverse sia in grado di proporre lo stesso tema del martirio del Cristo in modalità diverse ma sicuramente di forte impatto in temrini di partecipazione ed emozioni.