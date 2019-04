Pro Recco For Autism, una maglietta a sostegno di ragazzi autistici e delle loro famiglie

"Pro Recco For Autism" è la speciale maglietta disegnata dall'architetto Daniele Piano e frutto della collaborazione tra il club campione d'Italia e il Rotary Club Genova San Giorgio. La indosseranno i giocatori biancocelesti in occasione della partita di Champions League contro il Brescia in programma a Sori mercoledì 24 aprile alle 20.30. La t-shirt sarà in vendita durante la gara e poi sul sito www.proreccostore.com al costo di 15 euro. Il ricavato verrà destinato al service "Consapevolezza sull'autismo" in sinergia con l'Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici che opera a sostegno di questi ragazzi e delle loro famiglie con iniziative per il tempo libero e la socializzazione, tra cui grande importanza rivestono i progetti sportivi; l'obiettivo è creare conoscenza e consapevolezza verso un fenomeno che interessa ormai un bambino ogni sessanta. "Crediamo nello sport come valore educativo e sociale - afferma il presidente Maurizio Felugo - e con piacere abbiamo stretto la mano a questa realtà conosciuta in occasione della premiazione del Rotary Club Genova San Giorgio avvenuta qualche settimana fa sulla GNV Excelsior. Ogni giorno lavoriamo per rendere il nostro mondo sportivo uno spazio aperto in cui ognuno può essere accolto e valorizzato nel suo percorso di crescita".

La serata del Rotary vivrà anche due momenti conviviali prima e dopo la partita presso "La Battigia" di Sori: una parte della quota di partecipazione verrà destinata all''Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma Onlus presente in piscina con uno stand informativo.