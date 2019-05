Il 4 maggio al Teatro Nuovo di Torino ritorna "Coreografica"

Sabato 4 (il concorso) e domenica 5 maggio (stage e audizioni) sarà un week end importante per la danza torinese: al Teatro Nuovo di Torino ritorna “Coreografica” (www.coreografica.it), seconda edizione del Concorso per danzatori, coreografi, compagnie e scuole di danza nato con l'intento di scoprire nuovi talenti appassionati di un settore artistico non facile come quello della coreografia.

Patrocinata dalla Città di Torino, la manifestazione prevede la partecipazione di centinaia di giovani danzatori appartenenti a decine di scuole danza o compagnie di ballo che si contenderanno premi e riconoscimenti davanti ad una giuria di livello internazionale.

Le organizzatrici della manifestazione Adriana Cava ed Enrica Patrito, avvalendosi della collaborazione di Opus Ballet, hanno creato un premio per l'occasione: “Torino Città Coreografica”, rivolto in particolare a scuole, gruppi o compagnie professionali emergenti oltre a giovani coreografi desiderosi di confronto, visibilità e riconoscimenti.

«Abbiamo voluto creare un'occasione di crescita per tanti giovani danzatori nell'ambito della coreografia – precisano Patrito e Cava -, un evento nuovo per la piazza torinese. Grazie alle prestigiose collaborazioni che abbiamo attivato con enti e artisti di fama internazionale, possiamo garantire un livello di competenza tecnica davvero elevato. Il nostro obiettivo infatti è proprio quello di scoprire nuovi talenti per poi fornire supporto e crescita professionale per il loro futuro».

Grande attenzione da parte delle istituzioni all'evento che assume sempre più i tratti di una manifestazione di prestigio e livello internazionale ma con un forte radicamento nel capoluogo piemontese, punto di riferimento strategico di Coreografica.

Il Parlamento Europeo, rappresentato dall'europarlamentare Daniele Viotti, offrirà un riconoscimento ad uno dei vincitori.

«Coreografica ha uno spirito europeo vivo, mettendo a disposizione premi di livello internazionale e una giuria con artisti di molteplici nazionalità che vantano collaborazioni ed esperienze fortemente radicate in Europa – ricorda Viotti -. L'intento di lavorare con i giovani europei per far crescere la danza rappresenta al meglio l'idea di Unione Europea che in tanti condividiamo».

La Regione Piemonte sarà rappresentata invece dal presidente della commissione consiliare regionale Cultura, Daniele Valle.

«Con Coreografica il Piemonte e Torino diventano palcoscenico per tanti giovani talenti – sottolinea Valle -. Un'occasione di crescita formativa e confronto davvero unica, che arricchisce il nostro territorio e che come Regione Piemonte abbiamo voluto sostenere particolarmente».

Coreografica si organizza e sviluppa in tre differenti categorie artistiche, parametrate per concorrenti under e over 13 anni d'età: Classico e neoclassico, Modern e Jazz, Contemporaneo.

La Giuria che esaminerà i giovani concorrenti comprende nomi di assoluto rilievo: ne fanno parte Rosanna Brocanello (direttrice di Opus Ballet), Irma Cardano (coreografa internazionale), Andreè De La Roche (danzatore e coreografo Rai), Fabio Crestale (L'Operà di Parigi), Victor Litvinov (International Russian Academy of Art) e Amalia Salzano (presidente Aidaf e Federdanza Agis).

I premi in palio verranno assegnati dalla Giuria ai primi tre classificati di ogni categoria e per ogni fascia di età e prevedono opportunità di crescita, lavoro e stage con enti prestigiosi come Rete Danza Piemonte, l'Operà di Parigi, Opera House di Detroit, Adriana Cava Dance Company, DanzaMareMito, Opus Ballet, Dancer At Work (Eugenio Buratti), Fondazione Egri per la Danza, Fondazione Teatro Nuovo di Torino, Piemonte dal Vivo, Mosaico Danza.