Grande cinema in città: Torino, Venaria e Racconigi saranno le location per il prequel di Kingsman

Per dodici giorni Torino, Venaria e Racconigi sono pronte a trasformarsi in un set cinematografico hollywoodiano capace di ospitare centinaia tra attori e maestranze: sono in partenza oggi, infatti, le riprese di “The Outfit”, terzo episodio della saga di spionaggio “Kingsman” diretta dal regista inglese Matthew Vaughn. Nel cast attori di fama internazionale come Ralph Fiennes, Rhys Ifans, Gemma Arterton, Matthew Goode, Djimon Hounsou, Harris Dickinson, Charles Dance, Tom Hollander, Daniel Bruhl e Aaron Taylor-Johnson.

A snocciolare i numeri di quello che si preannuncia essere uno dei più grandi successi cinematografici piemontesi è stato il direttore della Film Commission Torino Piemonte Paolo Manera: “La troupe - ha dichiarato – sarà enorme, con circa 100 professionisti, 40 attori locali coinvolti in piccole parti e altri 1400 figuranti; questo film ci permetterà di entrare nel circuito delle grandissime produzioni internazionali”.

Tra le location coinvolte ci saranno la Reggia di Venaria, il Castello di Racconigi, Palazzo Reale e Lungo Po Armando Diaz; quest'ultimo, in particolare, resterà off limits per almeno un paio di giorni: “La ricerca - ha spiegato il produttore David Reid – non è stata semplice vista la necessità di ricostruire avvenimenti di un secolo fa e la complessità nel trovare un luogo abbastanza vario con piazze, palazzi, stradine...Torino è stata sorprendente e ci ha fornito tutto quello che cercavamo, anche a livello di infrastrutture”. “Quello che la città ha da offrire - ha aggiunto il location manager Andrew Buckley – ci ha lasciati a bocca aperta, la suggerirò anche ad altri colleghi per eventuali progetti futuri”.

Uno degli aspetti più difficili da gestire si è rivelato essere il dialogo con le amministrazioni locali: “Dobbiamo ringraziare – ha ammesso Gianluca Laurini di Eagle Pictures – tutti quelli che ci hanno permesso di riprendere all'interno di palazzi storici con centinaia di persone e macchinari pesantissimi. Siamo convinti che la ricaduta economica di una produzione come questa, fatta anche di milioni spesi in camere d'albergo, porterà benefici a tutti”.

In conclusione, il riscontro è stato soddisfacente per tutti: “Le criticità - ha commentato il Sindaco di Venaria Roberto Falcone – sono state brillantemente superate grazie al supporto offerto dalla Film Commission per agevolare i rapporti tra produzione, commercianti, cittadini e amministrazione”. Il suo punto di vista è condiviso anche dal collega di Racconigi Valerio Oderda: “Il fatto - ha concluso – che la nostra reggia sia stata scelta per una produzione così importante ci rende orgogliosi, ci auguriamo che questa “prima volta” rappresenti un trampolino di lancio verso altre esperienze simili”.