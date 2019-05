The Outfit, cinema sul Lungo Po Diaz: strada chiusa e disagi in vista per il prologo di Kingsman

Torino si prepara ad ospitare i Kingsman: cresce l’attesa per la produzione di “The Outfit”, prologo della celebre saga “Kingsman” diretta dal regista inglese Matthew Vaughn.

Il film verrà registrato in parte in Piemonte e a Torino, in quelle regge sabaude scelte dalla produzione per raccontare le origini della saga capace di incassare oltre 800 milioni di euro con i due film usciti nel 2014 e nel 2017. Per le scene interne la scelta è ricaduta su Palazzo Reale, il Castello di Racconigi e la Reggia di Venaria, mentre per le scene girate all’aperto via Mensa a Venaria e Lungo Po Diaz a Torino: il set “lungo il fiume” ha suscitato inevitabilmente la curiosità di tanti cittadini, imbattutisi improvvisamente nella strada chiusa da piazza Vittorio fino a corso Vittorio Emanuele II. Alcuni hanno provato a fotografare gli allestimenti, ma ogni ripresa è rigorosamente vietata per preservare la sorpresa che dovrà suscitare il film.

Qualche disagio quindi per quanto riguarda la questione viabilità, ma anche l’orgoglio che il regista londinese e la moglie Claudia Schiffer abbiano scelto Torino e il Piemonte per un film così importante, che di fatto porterà le bellezze architettoniche e paesaggistiche torinesi sugli schermi di tutto il mondo. Le riprese a Torino, effettuate dalla casa di produzione cinematografica Eagles Pictures, dureranno fino alle 18:00 di venerdì 3 maggio: fino a quel giorno, Lungo Po Diaz sarà chiuso al traffico. Un prezzo da pagare per poter correre il rischio di imbattersi negli attori impegnati nelle riprese di “The Outfit”: Ralph Fiennes e Tom Hollander, Rhys Ifans, Gemma Arterton, Daniel Bruhl, Djimon Hounsou, Aaron Taylor-Johnson.