Moncalieri, al Giardino delle Rose arriva la magia della Fondazione Cirko Vertigo

28 aprile alle ore 16.30 tutta la creatività degli artisti di Fondazione Cirko Vertigo si sposerà con la poesia del Giardino delle Rose del Castello di Moncalieri per uno show all’insegna della spettacolorità.



È Kabaret Vertigo, un cabaret circense e popolare, innovativo ed eclettico, che miscela sapientemente l’energia e l’esuberanza di giovani artisti con la scrittura e la regia di esperti professionisti dell’Arte scenica nazionale e internazionale, portando in scena una sequenza di acrobazie e performance.



“L’evento di si colloca in un più ampio programma promosso dal Comune per rilanciare l’immagine di Moncalieri città nel verde valorizzando i percorsi della collina, i giardini e le antiche vigne che ne impreziosiscono il panorama, le piste ciclabili e il parco del castello”; L’Assessore alla Cultura e al Turismo Laura Pompeo commenta soddisfatta: “È con vero piacere che riapriamo il Giardino delle Rose per la nuova stagione di eventi, con questa performance di Cirko Vertigo. Il Giardino delle Rose si conferma luogo d’elezione per i numerosi appuntamenti che, insieme alle tante iniziative dedicate a arte e storia, tradizioni e natura, valori paesaggistici e panoramici offrono occasioni per vivere la Città, scoprirne e riscoprirne ancora il genius loci, l’anima ricca di storia e di storie”.



Bambini e adulti potranno trascorrere un pomeriggio a fantasticare e viaggiare verso mondi lontani ammirando la danza di nastri, clave e corpi leggeri che non temono di contrastare e smentire le stesse leggi di gravità.

Circo e intrattenimento s’intrecciano e accompagnano il pubblico in un mondo “altro” in cui viene meno il confine tra artista e spettatore, tra finzione, magia e realtà.