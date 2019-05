Torinodanza festival: tra settembre e ottobre 19 titoli con oltre 200 artisti

Alle Lavanderia a Vapore di Collegno il 21 settembre andrà in scena in prima nazionale "Mon Jour!" di Silvia Gribaudi.

Tra gli ospiti illustri Akram Khan con "Xenos" (Fonderie Limone Moncalieri il 25 e 26 settembre), Bruno Beltrao con il suo gruppo dal Brasile (28-29 settembre Teatro Astra) e Lisbeth Gruwez (Fonderie Limone Moncalieri il 9-10 ottobre con "The sea within" e il 10-11 ottobre con "It's going to get worse and worse and worse, my friend).