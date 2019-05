Masters of Magic, l'evento di magia più grande del mondo trova casa a Venaria [FOTO E VIDEO]

Altro che Hogwarts: con buona pace di Harry Potter, da giovedì 16 a domenica 19 maggio a ospitare maghi e prestigiatori sarà Venaria. In particolare sarà infatti la Reggia a fare da scenografia alle 17esima edizione di "Masters of Magic", il convegno internazionale dei maghi che, per la prima volta, abbandona la sede storica di Saint Vincent.

In programma quasi cento ore ininterrotte di spettacoli e illusioni, che faranno da cornice a una serie di appuntamenti no stop, 50 dei quali saranno eccezionalmente aperti al pubblico. Oltre a questi, sono previsti vari concorsi internazionali, 12 conferenze, 7 workshop, 4 Gran Gala del Masters of Magic World Tour. Per l'evento sono attesi 1.500 maghi in arrivo da 40 nazioni. Tra questi Derek Del Gaudio e Marco Tempest, l’illusionista americano che grazie alla sua creatività è stato assunto dalla NASA per collaborare a un nuovo approccio per le missioni spaziali, oltre al torinese Arturo Brachetti, re indiscusso del trasformismo.

"Torino ha una grande tradizione esoterica. E con iniziative recenti come il Natale Magico e il Capodanno da Guinness si è confermata capitale mondiale della magia", ha spiegato alla presentazione dell'evento l'assessore comunale Alberto Sacco. "Adesso con i Master of Magic vogliamo confermare questa vocazione".

"A rendere unica questa iniziativa - ha aggiunto il presidente Walter Rolfo - sarà l’apertura, per la prima volta, al pubblico di 'babbani' (i non maghi nel mondo di Harry Potter). Nell'epoca della condivisione online e della trasparenza, il punto di forza di un mago, infatti, non è più il segreto, ma è l’emozione che crea". Ancora Rolfo: "Nella mia città, Torino, la convention può crescere e trasformarsi in un vero e proprio festival culturale dedicato alle famiglie. Per questo abbiamo programmato conferenze, incontri, spettacoli nei diversi angoli della città: perché tutti possano respirare un momento di straordinaria magia e viverne sempre di più anno dopo anno".

Vincenzo Ilotte, presidente della Camera di Commercio di Torino che ha ospitato la conferenza di presentazione, ha sottolineato che "l’accoglienza è un valore di Torino e il nostro territorio sarà sempre una destinazione ospitale di alto livello". "Per questo - ha detto - daremo presto le ricadute dirette e indirette dei Masters of Magic 2019 sul nostro territorio". Raul Cremona, noto volto televisivo e cinematografico, mago di professione e comico per passione (o forse il contrario?), si è invece esibito in una dimostrazione (video qui sotto). E ha poi sottolineato: "Torino non è soltanto una città esoterica, ma anche una città aperta alla magia. Da questo punto di vista la mia Milano è più chiusa: soltanto qui sotto la Mole io mi sento davvero a casa nel mio ruolo di mago".

Masters of Magic World Tour – Citroniera, Reggia di Venaria

Il Gran Gala di Magia, con la direzione artistica di Walter Rolfo e la regia di Alessandro Marrazzo, porterà sul palco della Reggia di Venaria 9 artisti di caratura mondiale. Si tratta di un format unico che metterà in scena la magia 4.0, dando vita a un’arte reinventata scevra di cilindri, conigli, carte e bacchette magiche, dove le emozioni saranno tecnologiche e contaminate di recitazione, danza, giocoleria e musica classica. Un modo assolutamente innovativo di vivere la magia, che lascerà a bocca aperta il pubblico di tutte le età.

Campionato del Mondo di Street Magic – Torino

Per il Campionato del Mondo di Street Magic 2019, che si svolgerà per la prima volta a Torino sabato 18 e domenica 19 maggio, sono stati selezionati - tra più di 500 candidati - i 10 migliori perfomer che si sfideranno nelle strade e nelle piazze della città (piazza San Carlo, piazza Carlo Alberto, via Roma, via Buozzi). A selezionare i 4 finalisti sarà una giuria composta anche dal pubblico (gli spettatori potranno votare direttamente sul sito di Masters of Magic). Domenica 19 maggio, alle ore 18.00, in piazza San Carlo, si terrà la finalissima al termine della quale verrà eletto il Campione mondiale di Street Magic. La Street Magic è una forma dell’arte molto antica e contemporaneamente nuova: antica perché tradizionalmente i prestigiatori si esibivano nelle piazze e nelle vie; nuova perché, negli ultimi anni ha assunto caratteri del tutto inediti diventando, grazie alla televisione e ai social network, la forma d’arte magica più diffusa e praticata nel mondo.