Spaccio, bivacchi e sporcizia: Lungo Dora Napoli è una discarica a cielo aperto

E’ Lungo Dora Napoli il nuovo fronte dello spaccio torinese: la riqualificazione di Porta Palazzo non ha fatto altro che spingere i pusher presenti in precedenza in piazza Della Repubblica in una zona limitrofa. Lungo Dora Napoli, appunto.

Se la situazione degrado era nota da tempo, con bivacchi e sporcizia a farla da padrone, negli ultimi tre mesi le problematiche sono aumentate, diventando sempre più insostenibili per residenti e commercianti della zona. A denunciarle è Alex Bonsignore, primo firmatario di una petizione sottoscritta da 307 cittadini: “Lo spaccio si è spostato in Lungo Dora Napoli, una zona che a breve subirà anche gli effetti del trasloco di Barattolo. Come se non bastasse, ultimamente dobbiamo anche avere a che fare con la presenza di più camper di nomadi”. I controlli sembrano non avere alcuna efficacia, così come gli eventi organizzati sporadicamente sul territorio. Gli interventi di pulizia avvengono con regolarità, ma la mole di rifiuti abbandonati sulle sponde del fiume e nei marciapiedi è impressionante e difficile da rimuovere.

La sensazione è che Lungo Dora Napoli sia diventata la valvola di sfogo del degrado e dell’illegalità, la vera zona vittima della riqualificazione delle aree limitrofe. Difficile adottare soluzioni risolutive: dalla chiusura della scalinata del ponte di via Borgo Dora alle passeggiate anti spaccio, passando per l’aumento di controlli o l’istituzione di un comitato, l’intenzione dell’amministrazione è quella di non dimenticare la zona. Per questo motivo nelle prossime settimane verrà organizzato un sopralluogo. Scettici i cittadini: “Purtroppo l’ennesimo comitato non serve a risolvere il problema e paradossalmente la burocrazia frena le piccole iniziative portate avanti da noi residenti e commercianti”.