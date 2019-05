Un maggio ricco di appuntamenti al Circolo dei Lettori di Torino

Maggio è il mese dei libri per eccellenza con il Salone Internazionale del Libro di Torino, che torna dal 9 al 13 del mese per cinque giorni di dialoghi sconfinati con i migliori intellettuali da tutto il mondo. Progetto dell’Associazione Torino, La Città del Libro e della Fondazione Circolo dei lettori, apre mercoledì 8 maggio, ore 20.30 presso le Officine Caos (piazza Montale 18) con la serata inaugurale dedicata a Leonardo Sciascia, a trent’anni dalla morte del più scettico scrittore del Novecento, un’Intervista impossibile che unisce parole indimenticabili al potere della scena (info e programma: salonelibro.it).

Ma al Circolo dei lettori tanti sono gli appuntamenti, per un mese ricco di incontri con grandi nomi della letteratura, come Fernando Aramburu e Lidia Ravera, con artisti della cultura culinaria come Antonino Cannavacciuolo, per la prima volta in via Bogino con il suo nuovo ricettario green edito da Einaudi. E ancora due grandi eventi per ricordare autori del passato, diversi ed entrambi indimenticabili, come Richard Brautigan, omaggiato da Libero De Rienzo, Willie Peyote, Marco Ponti e Frank Sativa, e Tiziano Terzani, nell’incontro con Leonardo Caffo e Valentina Sonzogni.

Al Circolo di Rivoli invece prosegue la programmazione musicale, con incursioni in differenti generi, perché il presente si può raccontare anche attraverso la parola cantata. Tra i live più attesi quello di Giorgio Poi, già sold out, e di Christian Fennesz & Lillevan.

Il programma diviso per temi

Il Salone Off, grande festa dei libri che invade il territorio prima e durante i giorni della fiera, porta anche al Circolo una serie di eventi per celebrarla, come la mostra Razza sacra. Pasolini e le donne che inaugura venerdì 3, ore 18, a cura di Giuseppe Garrera e Sebastiano Triulzi, composta dalle immagini dalla collezione privata di Giuseppe Garrera. Si tratta di una ricognizione intorno al mondo femminile pasoliniano. Insieme a libri e manoscritti, sono esposte fotografie - familiari, casalinghe, ufficiali - che ripercorrono quella che Pasolini definiva una propria «genealogia di donne». La madre Susanna, Giovanna Bemporad, Silvana Mauri, Elsa Morante, Laura Betti, Anna Magnani, Silvana Mangano, Maria Callas, Amelia Rosselli, Anna Maria Ortese: amori e amicizie che hanno costituito per lui un nucleo di resistenza contro una società che non accetta la diversità e la differenza. In collaborazione con Accademia delle arti e nuove tecnologie, Ecodomus legno e Free cards. Fino al 18 maggio.

Da poco annunciati, arrivano a Torino gli autori finalisti del Premio Strega Europeo, promosso da Fondazione Maria e Goffredo Bellonci e Liquore Strega: sono David Diop, nato a Parigi e cresciuto in Senegal, con Fratelli d’anima (Neri Pozza), l’irlandese Catherine Dunne con Come cade la luce (Guanda), l’austriaco Robert Menasse con La capitale (Sellerio), l’olandese Ilja Leonard Pfeijffer con La Superba (Nutrimenti), la scrittrice tedesca Sasha Marianna Salzmann, con Fuori di sé (Marsilio). Saranno al Circolo domenica 12, ore 18 per la serata di premiazione, in collaborazione con BPER Banca, partner Cantina Damilano.

E ancora la presentazione del Tango dei sonnambuli, in vista del raduno del 10 maggio, con Monica N. Mantelli, sabato 4, ore 10.30, in collaborazione con Etnotango LCMM; Guillermo Orsi porta invece il suo Città santa (Eden), con Giorgio Ballario e José Manuel Martín Morán, racconto di Buones Aires tra narcos, politici corrotti, malavita locale, mercoledì 8, ore 18. Adriana Castagnoli prende parola martedì 7, ore 18, per un’indagine sulla nuova divisione tra USA e Unione europea che sembra tornare dopo la Guerra fredda, a partire da Il lungo addio (Laterza), con Valerio Castronovo, Francesco Antonioli e Alberto Simoni. Il Salone Off è anche incontri sul mondo arabo, come la presentazione del saggio di Georges Bensoussan Gli ebrei del mondo arabo (Giuntina) con Vittorio Robiati Bendaud mercoledì 8, ore 18, opera in cui lo storico francese nato in Marocco indaga anche i motivi storici e psicologici della riscrittura della storia ebraica nel mondo arabo dagli inizi del XX secolo fino a oggi, affrontando inoltre il tema del rapporto del mondo musulmano nei confronti della modernità occidentale. A cura di Gruppo Sionistico Piemontese in collaborazione con Giuntina di Firenze. E ancora reading, come Trasparenza. La camera del suono, tratto dall’omonimo libro di Maria Borio, con Elisabetta Guglielmini al clavicembalo, introduce Jacopo Mecca. Sono versi sulla purezza del mondo, nell’evento in collaborazione con OnClassical, Aimart Accademia di Musica e Arte Roma e Apri Onlus, mercoledì 8, ore 21. E poi premiazioni, come quella di Fai viaggiare la tua storia, a cura di Autogrill e Libromania, venerdì 10 ore 18, e presentazioni di festival, come Taobuk di Taormina, lunedì 13, ore 18 con Marco Bolasco, Matteo Collura, Antonella Ferrara, Nicola Perullo e Fernanda Roggero.

Leonardo da Vinci

La Città di Torino celebra i cinquecento anni del genio con il calendario di eventi Leonardo da Vinci. Disegnare il futuro e al Circolo, Aspettando il Salone del Libro, tre incontri con Barbara Ronchi della Rocca, icona del galateo, che racconta ingredienti, banchetti e buone maniere tra commensali al tempo del Rinascimento, in compagnia dell’artista, creativo anche a tavola, tra liste della spesa, ricette e scenografie culinarie, lunedì 6, 20 e 27 maggio, ore 18.



Musica

Tra Torino e Rivoli, concerti e incontri per gli appassionati di musica che cominciano venerdì 3, ore 21.30 con Giorgio Poi, paroliere, polistrumentista e produttore, che al Circolo della musica porta l’ultimo Smog, uscito per Bomba Dischi (il concerto è sold out). Segue il live dei The Master Musicians of Jajouka, lunedì 6, ore 21.30, definiti da William S. Burroughs la band più antica del mondo, e ancora, sempre a Rivoli, Christian Fennesz, pianista viennese, e Lillevan, artista visuale berlinese, con il sound artist Enrico Coniglio danno appuntamento ai cultori dell’elettronica venerdì 17, ore 21.30 (biglietti in vendita online su Viva Ticket e al Circolo dei lettori).

Al Circolo dei lettori proseguono gli incontri La musica nella nostra storia, con i fratelli La Bionda, Bruno Gambarotta e Giorgio Olmoti in occasione della mostra Noi… non erano solo canzonette, lunedì 6, ore 21; lunedì 20, ore 18.30, invece, Stefano Zenni presenta Louis Armstrong (Stampa Alternativa), per scoprire la musica, i retroscena, l’uomo, le azioni, le idee e le parole dell’artista afroamericano più influente del nostro tempo. Con Franco Bergoglio e Carlo Serra, a cura di Ar.Co.Te - Atelier delle Arti Contemporanee e Terapeutiche.

E ancora un percorso emotivo e musicale, tra voci e poesie dalle trincee della Grande Guerra, con Contro le guerre di ieri e di oggi, da Ungaretti a De André, con le letture di Paolo Cerrato, venerdì 24, ore 21.

Presente

Continua il ciclo d’incontri Europa Europa, dedicato al futuro del Vecchio continente, ideato con il Polo del ‘900. Martedì 21, ore 21 l’incontro con Lucio Caracciolo e Lorenzo Pregliasco per formulare ipotesi e previsioni sullo scenario dopo il voto, a partire dal numero di Limes Antieuropa, in collaborazione con YouTrend. La lunga notte delle elezioni europee è da seguire in diretta con la speciale maratona al Polo del ‘900, EUlection Night, in collaborazione con Centro Studi sul Federalismo, CESI - Centro Einstein di Studi Internazionali, Polo del ‘900 e i suoi enti partner, domenica 26, dalle 22 alle 4. Sempre con YouTrend si analizza anche il dopo elezioni, martedì 28, ore 21 al Circolo, per scoprire se le previsioni sono stato o meno confermate.

Paolo Basilico, trentacinque anni di esperienza nella finanza e nella gestione del risparmio, porta Uomini e soldi (Rizzoli), lunedì 6, ore 18, per affrontare il tema attraverso storie vere ed esperienze, con Silvana Secinaro, Marco Boglione e Andrea Malaguti, in collaborazione con la Scuola di Management ed Economia dell’Università di Torino; per rileggere uno dei periodi più travagliati e fecondi del drammatico Novecento tedesco ed europeo attraverso gli occhi di un grande filosofo, Lo spirito e la maschera (il Mulino) di Elena Alessiato, con Gianluca Cuozzo, Maurizio Ferraris e Massimo Mori, martedì 7, ore 18; della tragedia di Genova raccontano, da diversi punti di vista, gli autori della raccolta Il ponte (Il Canneto), tutti legati in qualche modo alla città: martedì 7, ore 18 sono al Circolo Ester Armanino, Marco Cubeddu, Emilia Marasco, Marta Pastorino e Anselmo Roveda.

Di migrazioni parlano invece il magistrato Livio Pepino e Chiara Sasso, impegnata in associazioni ambientaliste, tra i fondatori del Valsusa Filmfest, giovedì 9, ore 18 nell’incontro a cura della Scuola per la Buona Politica di Torino; di un momento particolarmente tragico della storia dell’Argentina racconta Bernardino Osio, diplomatico, nel suo libro Tre anni a Buenos Aires (Viella), con Gianni Oliva e Edoardo Greppi mercoledì 15, ore 18; della realtà del carcere racconta Claudio Montagna in Teatro e carcere (Effatà), mercoledì 15, ore 21 con Roberto Falciola; del nostro mondo estetizzato e performante in cui tutto è merce, il saggio L’estetica triste (Bollati Boringhieri) di Fabio Merlini, con Massimo Mori e Ugo Nespolo, giovedì 16, ore 18; di alienazione, apparentemente scomparsa dalla scena, Lelio Demichelis a partire da La grande alienazione. Narciso, Pigmalione, Prometeo e il tecnocapitalismo (Jaca Book), con Maurizio Ferraris lunedì 20, ore 18; il collegamento tra politica, paesaggio, pianificazione e pedagogia è affrontato nel panel Il falso è l’autentico che prende l’abbrivio dal libro di Lucius Burckhard edito da Quodlibet, martedì 21, ore 18 con Andrea Bocco, Maurizio Cilli, Manuel Orazi e Gianluigi Ricuperati; su che cosa significa curare il cancro in Italia il libro di Marina Sozzi edito da Chiarelettere Non sono il mio tumore, al Circolo mercoledì 22, ore 18; l’incontro con Luca Di Bartolomei a partire da Dritto al cuore (Baldini+Castoldi) è per affrontare il tema della legittima difesa, intervengono Luca Bottura e Alberto Infelise, mercoledì 22, ore 18; del bisogno di una nuova idea di politica democratica e di verità dibattono Franca D'Agostini e Maurizio Ferrera, prendendo l’abbrivio dal nuovo saggio edito da Einaudi, La verità al potere; delle luci e ombre dello sviluppo tecnologico racconta Gianmarco Montanari con il suo Tech impact (Guerini e Associati), mercoledì 29, ore 18 con Gabriele Beccaria, Alberto Dal Poz e Guido Saracco; il concetto di abitare è esplorato da Renato Rizzo in Di casa in casa (Codice Edizioni), venerdì 31, ore 18 con Augusto Romano e Alberto Sinigallia.

Come reagire a un sistema sociale improntato sulla morte? La risposta nello spettacolo di e con Francesca Netto, regia e drammaturgia di Domenico Castaldo, produzione LabPerm e L.U.P.A. È Mis-(s)-education, giovedì 30, ore 21 (ingresso € 7, Carta Plus € 5).

Cultura del cibo

Antonino Cannavacciuolo porta al Circolo Tutto il sapore che vuoi (Einaudi), con Luciana Littizzetto, giovedì 16, ore 21, raccolta di ricette vegetariane, perché quella vegetariana è “la cucina che ha tutti i colori dell'orto. Ci fa riscoprire sapori antichi e ci riaccorda con lo scorrere del tempo e delle stagioni. È un antidoto alla frenesia dei nostri giorni”, parola del grande chef.

L’uovo di Marcello (Minerva) di Bruno Damini, mercoledì 15, ore 18 con Licia Granello, raccoglie inedite voci di ventuno grandi attrici e attori oggi scomparsi, racconti personali suscitati dalla domanda “Cos'è la fame per te?” a rievocare la gavetta agli inizi della carriera, profumi e ricordi di cucina dell'infanzia, interpretazioni legate alla fame e al cibo, aneddoti privati e di lavoro, in alcuni casi perfino ricette e passioni golose.

Romanzi e autori

Per Aspettando il Salone del Libro, appuntamento a Milano, con BookCity, per il dialogo tra due numi tutelari della letteratura, Walter Siti e Michele Mari, che dibattono del presente e del mestiere di scrivere con Carlo Mazza Galanti in occasione dell’uscita di Scuola di demoni (minumum fax), saggio in forma di conversazione. Martedì 7, ore 18.30 presso la Fondazione Corriere della Sera (via Balzan 3, Milano), interviene Piergaetano Marchetti. Ingresso libero, prenotazione obbligatoria rsvp@fondazionecorriere.it.

Lidia Ravera, lunedì 20, ore 18, è attesa al Circolo con L’amore che dura (Bompiani), romanzo in cui la scrittrice coglie con esasperata sensibilità gli slittamenti della vita di coppia, interrogandosi sulle ragioni del sentimento amoroso: dura quando l’altro è il fantasma che insegui e che ti insegue, il tuo pezzo mancante?

Fernando Aramburu torna al Circolo dopo la presentazione del best seller Patria per raccontare il nuovo Dopo le fiamme (Guanda), lunedì 27, ore 18 con Fabio Geda, storia con protagoniste le vittime della guerra che ha segnato la vita dei Paesi Baschi, opera che colpisce e commuove.

A un grande outsider della letteratura americana, icona del movimento hippie, dedicano un reading Libero De Rienzo, Willie Peyote e Marco Ponti, musiche di Frank Sativa, mercoledì 29, ore 21. È Richard Brautigan, il libro di partenza Sognando Babilonia (minimum fax).

Per Tiziano Terzani, il tributo del filosofo Leonardo Caffo con Valentina Sonzogni a partire da Animot – L’altra filosofia, rivista da loro curata. È L’india di Terzani. Un dialogo immaginario, giovedì 30, ore 18.30, aspettando il viaggio in India targato Circolo.

Claudia Conte racconta l’eterna sfida umana tra il male e il bene in Il vino e le rose (Armando Curcio), lunedì 6, ore 18 con Ugo Di Tullio, Lamberto Vallarino Gancia e Mario Montalcini; Sabine Gruber in Stillbach o della nostalgia (Marsilio), l’intreccio tra i destini individuali e la politica, a volte così potente da determinare la felicità, l'amore e la nostalgia di ognuno di noi, mercoledì 15, ore 18.30 con Massimo Bonifazio, in collaborazione con Dipartimento di Studi umanistici Università di Torino, Goethe-Institut Turin e Kulturforum austriaco di Milano; giovedì 16, ore 18.30 l’occasione di approfondire la forza psicologica del pensiero narrativo di uno dei più grandi, con Giuseppe Fabiano e il suo Nel segno di Andrea Camilleri (FrancoAngeli), con Giampiero Leo; Stenio Solinas porta il suo Genio ribelle (Neri Pozza), venerdì 17, ore 18 con Luciana Baldrighi, Luca Beatrice, Luca Ferrua e Vittorio Sabadin, storia di una strana figura d’artista che si aggira nella Londra novecentesca, ovvero Wyndham Lewis; Ciro Noja arriva al Circolo con Qualunque cosa accada (Astoria), venerdì 17, ore 18, storia di una famiglia allargata e della disperazione nella normalità, con Giovanna Zucconi; Gianni Bissaca racconta il nuovo Hamelin (Europa), martedì 21, ore 18; Angelo Marenzana porta Il delitto del fascista Nuvola Nera (Fanucci) con Danilo Arona, venerdì 24, ore 18; Il gattolico praticante (Garzanti) è il libro perfetto per chi ama i felini e lo racconta il suo autore, Alberto Mattioli, mercoledì 29 ore 18; Alessandra Chiappori presenta il suo Torino di carta (Il Palindromo) con Noemi Cuffia, mercoledì 29, ore 21.

Il XXXII Premio Calvino viene proclamato al Circolo, martedì 28, ore 17.30, con Anna Chiarloni e Mario Marchetti, e i giurati dell’edizione, Peppe Fiore, Giuseppe Lupo, Rossella Milone, Davide Orecchio e Sandra Petrignani. Le letture sono a cura di Federica Bonani, Chiara Bongiovanni, Filippo Losito e Eleni Molos. A cura di Associazione per il Premio Italo Cavino.



La cultura dello sport

Dall’esercizio ginnico militare al gesto artistico e sportivo è l’incontro pubblico che vede protagonisti Mauro Berruto, già commissario tecnico della Nazionale italiana di pallavolo maschile, vincitore, alla guida degli azzurri, di sette medaglie, fra queste l’indimenticabile bronzo ai Giochi Olimpici di Londra del 2012; Emanuele Clemente Lajolo di Cossato e il medico Fabrizio Turco, giovedì 23, ore 21, a cura di Reale Società Ginnastica di Torino.



Arte e fumetto

Tutti i colori di Barbara Baldi è invece un panel per conoscere una disegnatrice da premio, con Caterina Arcangelo, giovedì 23, ore 21, a partire da Lucenera e Ada, entrambi pubblicati da Oblomov, in collaborazione con Cooperativa Letteraria. Barbara Baldi, celebre illustratrice e colorista, ha al suo attivo numerose pubblicazioni per il mercato italiano, americano e francese, tra le quali si ricordano Sky Doll e Monster Allergy. Alterna alla sua attività nel mondo editoriale l'altra sua grande passione: il cinema. Per la Rainbow CGI lavora come color key artist per il film Winx 2. Attualmente è inoltre illustratrice e colorista per diverse case editrici, tra le quali Pixar, Disney, Marvel, Eli Edizioni, DeAgostini e tante altre. Lucenera è la sua opera prima nel campo del graphic novel. E c'è chi grida già al capolavoro. Per Lucenera Barbara Baldi ha vinto nel 2018 il Premio Micheluzzi e il Premio Gran Guinigi come miglior disegnatrice.

Come e da chi venivano riprodotti i capolavori d’arte? Per rispondere, l’incontro a partire da Originali, repliche, copie (Ugo Bozzi), lunedì 27, ore 18 con il curatore Piero Di Loreto.