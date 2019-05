Balon, il Comitato Oltredora attacca la giunta Appendino: "Vuole cancellare un pezzo di storia di Torino"

Il Comitato Oltredora ha attaccato pesantemente la giunta Appendino sulla vicenda Balon, dopo l'incontro avvenuto oggi in prefettura: "Abbiamo appreso che, a proposito del futuro del Mercato del Libero Scambio a Borgo Dora, si continua a prevederne il trasloco in via Carcano. Questa è una scelta che consideriamo antidemocratica nel metodo e inaccettabile nel merito".

"Antidemocratica perché un’importante parte degli interessati non sono stati né sentiti né in altro modo coinvolti. Non sono stati sentiti direttemante i venditori del Balôn e tantomeno i sempre più numerosi residenti del quartiere che si esprimono a favore della permanenza del mercato nel suo contesto storico", fa notare il Comitato Oltredora. "Ricordiamo di aver raccolto più di 3000 firme a favore del mercato".

"E questa è una scelta inaccettabile perché prevede di espellere i più deboli che sono semptre stati parte di questo mercato e del nostro quartiere. Perché minaccia con questo l’identità storica e il genius loci di Porta Palazzo e Borgo Dora. E perché si inserisce evidentemente in una logica di trasformazione del quartiere in un’ottica di turistica e commerciale chic che non gli appartiene", prosegue la nota.

"La proposta di un “mercato sociale” di una settantina di posti in Lungodora Agrigento appare del tutto inadegauata di fronte alle esigenze di centinaia di venditori. Pensiamo che ci siano gli spazi per mantenere tutti i posti nel quartiere. Continueremo a impegnarci a fianco dei balonari per la permanenza del mercato".

"Per questo, invitiamo tutti domani, venerdì 3 maggio, alle ore 18 all’assemblea pubblica in via Mameli, all'angolo con via Lanino", conclude il Comitato Oltredora, "convocata insieme a Fuori di Palazzo, PortAmi Palazzo, Eco dalle Città e Numero Zero, per dimostrare la nostra contrarietà allo spostamento e iniziare a tracciare delle proposte alternative per migliorare il quartiere ma con e per tutti.

Il Balôn è di tutti!".