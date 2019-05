La nuova UniTo secondo Sembenelli: "Alle porte una rivoluzione secolare: un'occasione da non perdere, anche per Torino e il territorio"

Temi accademici, come le tasse e le nuove frontiere legate a poli e spazi, ma anche attualità (come il licenziamento del tecnico coinvolto nei fatti No TAV) e una pagella per il rettore uscente. Si scalda l'atmosfera nel duello per il nuovo rettore dell'Università di Torino.

I numeri dicono che le firme raccolte sono state 376, nonostante un massimo presentabile di 200, raccolte in maniera trasversale tra docenti, personale tecnico e amministrativo e rappresentanti degli studenti. Sono le cifre di cui poggia la candidatura di Alessandro Sambenelli. In realtà, un ticket, visto che al suo fianco corre anche Roberta Siliquini come pro rettrice. Sambenelli è ordinario di Econometria, mentre Siliquini è ordinario di Igiene Generale e applicata. "Ci candidiamo per spirito di servizio, non vogliamo puntare a un trampolino per future carriere politiche. Portiamo esperienze e competenze", sottolinea Sembenelli, che sfida Stefano Geuna per la successione a Gian Maria Ajani.