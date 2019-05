Il tè dello scrittore, domenica 5 maggio all'Officina della Scrittura

Fra i molti eventi che si svolgono tra aprile e maggio in Officina della Scrittura, il primo museo al mondo dedicato al Segno e alla Scrittura sorto a fianco della storica Manifattura Penne Aurora, “Il tè dello scrittore” è diventato una piacevole consuetudine che favorisce l’incontro fra gli appassionati di tutto ciò che ruota intorno al libro e alla scrittura.



L’Associazione culturale YOWRAS ha curato l’ideazione di questa serie di appuntamenti a cadenza mensile che propongono due temi su cui trarre spunti di riflessione e consigli pratici attraverso momenti di racconto e confronto.



Il primo dei due temi prende spunto dal Salone Internazionale dei Libro che inizia giovedì 9 maggio: ogni scrittore può vestire i panni di Indiana Jones e trasformare la visita al Salone del Libro in una ricerca simile a una “caccia al tesoro”. Quali sono le premesse? A quali indizi prestare attenzione? Cosa fare dopo?

Una vera cassetta degli attrezzi dello scrittore è composta da più ripiani, questa volta, nel secondo Laboratorio delle parole, si affronta il ripiano inferiore per scoprire come procurarsi gli strumenti, come utilizzarli correttamente e come fare in modo che non si arrugginiscano.



Chi può partecipare a “Il tè dello scrittore”? Non vi sono limiti di età né di generi letterari né di maggiore o minore esperienza. Tutti i partecipanti vengono invitati a condividere l’unicità della propria storia e a creare insieme una nuova occasione di arricchimento reciproco.



Sempre molto apprezzato dai partecipanti è lo spazio di “scrittura libera” con le penne stilografiche Aurora e i fogli di carta messi a disposizione di autori e visitatori.



Questo è il programma de Il tè dello scrittore di 5 maggio presso il Ristorante-Caffetteria L'Officina, il ristorante del Museo del Segno:



14.30 – 15.30 primo Laboratorio delle parole “Caccia al tesoro al Salone del Libro”



15.30 – 16.30 secondo Laboratorio delle parole “La cassetta degli attrezzi - II parte”.



Ingresso libero.