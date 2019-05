Mercato Centrale, i residenti: “Soffocati da rifiuti, fumi, odori e rumore”

Il Mercato Centrale di Torino, inaugurato in pompa magna lo scorso 13 aprile, sta iniziando a mostrare il rovescio della medaglia, almeno secondo alcuni residenti di Piazza della Repubblica che si affacciano sul retro del Palafuksas, intenzionati a presentare un esposto alla Polizia Municipale.

A preoccupare maggiormente sono i rifiuti: “Durante tutto l'arco della giornata – affermano Chiara, Piera e Matteo, inquilini del co-housing NumeroZero di Via Cottolengo – dalle porte posteriori escono cumuli di immondizia indifferenziata che viene depositata su quella porzione di piazza e sui marciapiedi circostanti, spesso ostruendo del tutto il transito pedonale. I passaggi giornalieri di Amiat sono del tutto insufficienti a rimediare”.

Ma non finisce qui, perché i cittadini si lamentano anche dei fumi delle cucine e per l'eccessivo rumore: “Da mezzogiorno circa in poi - proseguono – l'odore delle griglie si espande e invade le nostre case tanto da costringerci a chiudere le finestre; come se non bastasse c'è anche il rumore fastidioso provocato dagli impianti di condizionamento accesi fino a tarda sera”. Dai residenti arriva anche una proposta: “Sarebbe opportuno – spiegano – predisporre un ingresso ufficiale sul retro per aprire il passaggio su tutti i lati della piazza garantendo, contemporaneamente, il decoro urbano”.

L'azienda, dal canto suo, non si tira indietro e promette interventi tempestivi: “La mole di rifiuti prodotta - dichiara il presidente Umberto Montano - è massiccia e di difficile smaltimento, per cui non sono sufficienti i bidoni attualmente presenti: non ce l'aspettavamo ma stiamo già lavorando con Amiat per predisporre due isole ecologiche, una per organico, vetro e plastica, l'altra per carta e cartoni. Per quanto riguarda i fumi e il rumore, trattandosi di impianti molto grandi hanno bisogno di un periodo di rodaggio; i nostri tecnici si stanno attivando per ridurre il più possibile l'impatto”.

In conclusione, Montano apre alla possibilità di un nuovo ingresso sul retro del Palafuksas: “Ci abbiamo già pensato – conclude – perché è nelle nostre intenzioni riqualificare tutta la piazza anche attraverso la piantumazione di alberi ad alto fusto e altre tipologie di intervento. Nell'attesa ringraziamo tutti per la tolleranza dimostrata verso di noi ricordando il valore aggiunto che Mercato Centrale può rappresentare per il quartiere”.