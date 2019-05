Nuova ztl Torino: stalli con il sensore, il parcheggio libero ti arriva via app

Nel bilancio 2019 sono stati inseriti 470 mila euro per finanziare la nuova piattaforma permessi. Quest'ultima sarà un grosso contenitore, capace di aggregare tutte le banche dati esistenti - da quelle per l'accesso alla Ztl ai permessi disabili a quelli per mezzi speciali - e i dati di avvenuto pagamento. Se verrà regolarmente effettuato, nessun alert verrà inviato al personale di controllo su strada. In caso contrario l'addetto riceverà un avviso di mezzo non in regola con i pedaggi.