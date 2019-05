Questa la programmazione del Teatro Regio di Torino nella settimana che va dal 10 al 16 maggio.

I CONCERTI • L’ORCHESTRA DEL TEATRO REGIO DIRETTA DA SERGEY GALAKTIONOV INTERPRETA MOZART E ŠOSTAKOVIČ

Domenica 12 maggio ore 20.30, Sergey Galaktionov, maestro concertatore, violino solista nonché spalla dell’Orchestra del Teatro, dirige l’Orchestra del Teatro Regio nell’undicesimo e penultimo concerto della Stagione sinfonica. Di Wolfgang Amadeus Mozart viene proposta la “Sinfonia n. 1” K 16, scritta a Londra a soli 9 anni e già contraddistinta da una scorrevolezza ritmica e una invenzione melodica davvero scintillante. Segue il “Concerto per violino e orchestra n. 5” K 219, composizione che presenta interessanti libertà formali, come accade spesso nei lavori del giovane Mozart, e che è caratterizzato, nel Rondò finale, dalla presenza di melodie di sapore turco, una moda che imperversava all’epoca.

La seconda parte del programma è dedicata a Dmitrij Šostakovič e all’intensa “Sinfonia da camera” op. 110a, ovvero la trascrizione effettuata da Rudolf Baršaj del Quartetto per archi n. 8 op. 110. Lo spartito reca un significativo sottotitolo: “Alle vittime del fascismo e della guerra” e include moltissime autocitazioni di precedenti lavori del compositore. Posti in vendita alla Biglietteria del Teatro Regio, presso Infopiemonte-Torinocultura e i punti vendita Vivaticket, oltre che on line su www.vivaticket.it.

AL REGIO IN FAMIGLIA • LA STORIA DI DOLCEAMARO E DEL SUO ELISIR D’AMORE PER IL PUBBLICO DEI PIÙ PICCOLI

Sabato 11 maggio ore 16 al Piccolo Regio Puccini, nell’ambito della stagione di “Al Regio in famiglia” va in scena, per i piccoli spettatori di domani, DOLCEAMARO E LA POZIONE MAGICA, ovvero L’elisir d’amore raccontato ai bambini, opera-pocket nell’adattamento curato da Vittorio Sabadin dell’Elisir d’amore di Gaetano Donizetti, con la regia di Anna Maria Bruzzese e con Giulio Laguzzi

al pianoforte. Sul palcoscenico, l’attrice Giorgia Goldini nel doppio ruolo di narratrice e di Belcore, e tre voci soliste: il soprano Ashley Milanese (Adina), il tenore Enrico Iviglia (Nemorino) e il baritono Vincenzo Nizzardo (Dolceamaro). Proprio i bambini del pubblico saranno chiamati a interagire con gli artisti in scena, intonando insieme a loro le più belle melodie dell’opera. La nuova produzione

del Regio è realizzata con le ombre di Cora Demaria - Controluce Teatro d’Ombre, i costumi di Laura Viglione e le luci di Patrizio Serra. Il 9 e 10 maggio ore 10.30 sono previste due recite per il cartellone de “La Scuola all’Opera”. I biglietti per tutti gli spettacoli sono esauriti.

LE CONFERENZE DEL REGIO • ALLA SCOPERTA DE “L’ITALIANA IN ALGERI” DI GIOACHINO ROSSINI

In occasione delle recite de L’italiana in Algeri di Gioachino Rossini, in scena al Teatro Regio dal 22 al 28 maggio con la direzione di Alessandro De Marchi e la regia di Vittorio Borrelli,

mercoledì 15 maggio ore 17.30 al Piccolo Regio Puccini, per “Le conferenze del Regio”, il critico musicale Alessandro Mormile cura l’incontro di presentazione dell’opera, dal titolo:

Astuzia femminile, seduzione e amor di patria. Sono previsti ascolti di discografici. L’ingresso è libero.

AL REGIO DIETRO LE QUINTE • VISITE GUIDATE ATTRAVERSO ITINERARI SEGRETI E CURIOSI DI UN GRANDE TEATRO D’OPERA

Le visite guidate al Teatro Regio, nel periodo in oggetto, sono previste alle ore 15.30 di venerdì 10, martedì 14, mercoledì 15 e giovedì 16 maggio; l’ingresso costa € 6 per gli adulti; durata: 90 minuti. Sabato 4 maggio sono previste 4 visite, alle ore 11, 11.45, 15 e 15.45; le visite del sabato durano 45 minuti e il prezzo di ingresso è di € 5. Ingresso gratuito per gli under 16 e per i possessori dell’Abbonamento Musei Torino e Piemonte.

IL BOTTEGHINO DEL REGIO

AL REGIO IN FAMIGLIA • DUE RECITE STRAORDINARIE PER “OPERA BIBERON”, CONCERTO-LABORATORIO DEDICATO A BAMBINI DA 0 A 3 ANNI

In seguito alla grande richiesta da parte del pubblico, e all’esaurimento dei biglietti per i tre appuntamenti programmati per sabato 18 maggio, il Teatro Regio ha inserito 2 recite straordinarie

di Opera Biberon, concerto-laboratorio dedicato ai piccolissimi fino a 36 mesi e ispirato alle musiche dell’Elisir d’amore di Gaetano Donizetti. Le due recite sono in programma per sabato 25 maggio alle ore 16 e 17.30. I biglietti di ingresso sono già in vendita alla Biglietteria del Regio.

I biglietti per lo spettacolo “Dolceamaro e la pozione magica” (Piccolo Regio Puccini, 11 maggio) sono esauriti.

STAGIONE D’OPERA E DI BALLETTO • IN VENDITA I BIGLIETTI PER TUTTI GLI SPETTACOLI DELLA STAGIONE

I biglietti per tutte le recite della Stagione 2018-2019 sono in vendita alla Biglietteria del Regio. Gli spettacoli e i periodi di rappresentazione sono i seguenti: L’italiana in Algeri di Gioachino Rossini (recite dal 22-28 maggio), La giara di Alfredo Casella | Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni (12-22 giugno) e Porgy and Bess di George Gershwin (2-7 luglio).



I CONCERTI • IN VENDITA I BIGLIETTI PER I CONCERTI CON L’ORCHESTRA E IL CORO DEL TEATRO REGIO E CON LA FILARMONICA TRT

È in corso la vendita dei biglietti per tutti gli appuntamenti, fino all1 giugno, della Stagione sinfonico-corale del Teatro Regio, concerti di grande prestigio con celebri interpreti per una stagione sinfonico-corale di respiro internazionale.

ALTRI CONCERTI • IN VENDITA I BIGLIETTI PER “CANTIAMO!”, CONCERTO ALLA SCOPERTA DEI CORI DEL REGIO E DELLE VOCI BIANCHE

È in corso la vendita dei biglietti per il concerto CantiAmo!, con il Coro del Regio e il Coro di voci bianche del Regio. L’appuntamento è in programma al Teatro Regio venerdì 17 maggio alle ore 10.30. Il costo del biglietto è di 10 euro.

LA BIGLIETTERIA DEL REGIO

Orario: da martedì a venerdì 10.30-18; sabato 10.30-16 - Tel. 011.8815.241/242

Info - Tel. 011.8815.557 - www.teatroregio.torino.it

Per ulteriori informazioni e approfondimenti su tutte le attività del Regio, vi suggeriamo di consultare il sito del Teatro all'indirizzo www.teatroregio.torino.it