Moncalieri, con un click il Comune viene a casa dei cittadini

La novità è arrivata in questi giorni di maggio, consentendo a molti cittadini e utenti di risparmiare tempo ed evitare lunghe code. Il Comune di Moncalieri diventa sempre più digitale, mettendo a disposizione dei residenti il nuovo portale dei servizi demografici da cui è possibile ottenere i certificati di residenza, nascita, matrimonio, decesso, o stato di famiglia in pochi minuti, senza muoversi da casa.

I certificati possono essere scaricati direttamente o inviati sulla propria posta elettronica, sono rilasciati in bollo (in carta libera solo per gli usi consentiti dalla legge), la marca da bollo deve essere acquistata in precedenza e il numero deve essere inserito a cura del cittadino nell'apposito campo, verrà poi stampato sul certificato dove verrà incollata anche la marca da bollo acquistata; per i certificati rilasciati in modalità on-line i diritti di segreteria non sono dovuti come da delibera della Giunta Comunale 194 del 24.5.2018.

Per accedere al servizio occorre utilizzare le proprie credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).Chi non è in possesso delle credenziali SPID può visitare il sito www.spid.gov.it. In alternativa è possibile registrarsi al portale, compilando un form, per ottenere utente e password (la password viene spedita sulla mail personale) in seguito occorrerà presentarsi personalmente all'ufficio anagrafe negli orari specificati nella mail per ottenere l'abilitazione alla certificazione.