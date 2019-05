L'artigiano al bivio: il mestiere si impara anche in aula

Il mestiere? Non si impara più solo sul campo, magari rubando trucchi e segreti ai colleghi più anziani. Servono anche corsi e lezioni, che insegnino elementi nuovi come le lingue straniere, competenze informatiche e la capacità di stare in gruppo.

I numeri dicono che le imprese artigiane al primo semestre 2019 sono circa 120 mila in tutto il Piemonte, di cui oltre la metà (61.133) a Torino e provincia e in calo di circa 265 unità rispetto al 2018. Ma qual è il rapporto tra gli addetti ai lavori e il processo formativo? Lo svela la ricerca effettuata dal Progetto Fondartigianato 3.0, che vede impegnati sia le sigle datoriali artigiane piemontesi (Confartigianato, CNA e Casartigiani) e i sindacati di CGIL, CISL e UIL.

Scorrendo i dati si scopre che i dipendenti sono mediamente più giovani e con un titolo di studio superiore rispetto al titolare dell'azienda per cui lavorano. Le donne sono poco meno della metà, ma prevalgono in settori come il servizio alla persona. Quasi il 67% dei lavoratori ha un contratto a tempo indeterminato (due su tre). Gli apprendisti invece sono meno del 10% (9,1 per la precisione), mentre è piuttosto corposa (16%) la quota di rapporti lavorativi "altri", generalmente precari.