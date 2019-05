Verso le Europee, i Global Shapers di Torino vogliono far sentire la loro voce

Una serata per raccontare ai giovani le grandi sfide che l’Europa dovrà affrontare nei prossimi anni. È questo l’evento, organizzato per oggi alle 20 presso Rinascimenti Sociali in via Maria Vittoria 38, dalla community dei Global Shapers Turin, hub torinese del network globale under 30 nato dal World Economic Forum.



In vista del voto del prossimo 26 maggio, il Gruppo ha deciso di promuovere un momento di approfondimento sugli effetti del voto europeo. Nel corso dell’evento, gli esperti dell’Hub presenteranno ai partecipanti alcuni tra i principali dossier affrontati a livello comunitario nel corso dell’ultima legislatura. I temi trattati andranno dall’unione energetica al pacchetto sull’economia circolare, dalla gestione della crisi migratoria all’unione bancaria, dal brevetto unitario europeo alla politica commerciale. Argomenti che non saranno declinati solamente al passato. Durante la serata verranno infatti presentati i programmi delle principali famiglie politiche europee che si presenteranno alle prossime elezioni, oltre alle proposte dei rispettivi candidati di punta alla presidenza della Commissione Europea (“i cosiddetti Spitzenkandidaten”).