Juve, Agnelli saluta Allegri: "La decisione piú sofferta, Max ha fatto la storia"

Visibilmente emozionato Allegri ha risposto alle domande dei cronisti, accolto in sala conferenze dall'applauso della prima squadra. "La societá ha fatto le sue valutazioni e ritenuto opportuno che la prossima stagione l'allenatore non fossi piú io. Fisiologicamente ci dovevamo separare, è molto piú semplice di quanto possa sembrare. Qui ho trovato una societá super organizzata, siamo cresciuti insieme, ma ora è arrivato il momento per lasciarsi nel migliroe dei modi. Lascio un presidente straordinario - ha aggiunto il tecnico livornese - un decisionista".

"Ho vissuto cinque anni davvero straordinari e oggi la vivo serenamente, anche se sono state scritte cose inesatte, non ho chiesto anni di contratto, giocatori o rivoluzioni. Sono contento ed emozionato, ma ora basta: domani bisogna giocare. La Juventus ripartirá nel migliore dei modi. Mi sono sempre confrontato con tutti, alla fine bisogna centrare gli obiettivi che la societá ti pone. È stata comunque una stagione straordinaria".

L'allenatore ha poi aggiunto: "Sono fiero di essere un aziendalista, ma non sono mai stato uno yes man. In una grande società come la Juventus l'allenatore deve conoscere tutte le problematiche. Stare in questa squadra vuol dire far parte di una famiglia che ha un dna preciso, che insegna molto, qui si impara la cultura del lavoro, la disciplina. E anch'io credo di essere molto cresciuto". A chi gli contesta che la squadra non ha sempre espresso un bel gioco, Allegri ha replicato: "A calcio conta vincere le partite, non ho ancora capito cosa significhi giocare bene, qualcuno me lo spieghi. Quelli che vincono sono piú bravi degli altri, piaccia o non piaccia".

"Durante una stagione - ha aggiunto - ci sono momenti in cui giochi bene e altri meno bene. A calcio difendere non è vergogna, le grandi sfide le vincono le grandi difese. Il Real Madrid, ad esempio, nella finale di Cardiff ha vinto perché ha difeso meglio di noi. Ci sono allenatori che vincono e altri che non vincono mai e se uno non vince mai un motivo ci sará".