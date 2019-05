Vicino a noi, ma così distante: ecco il carcere Lorusso e Cutugno ai raggi x

La Casa circondariale Lorusso e Cutugno di Torino è, come spiega il Rapporto 2018 del garante dei detenuti Monica Cristina Gallo , "un grande e complesso Istituto, ritenuto tale anche dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria che lo colloca al primo posto come grado di difficoltà gestionale". La sua capienza regolamentare sarebbe di 1062 posti, ma è ormai prassi che le persone in eccedenza si aggirino a 1390, arrivando ad un tasso di sovraffollamento pari al 130%.

"Il parametro - spiega il Report - è calcolato sul principio che ogni persona detenuta dovrebbe alloggiare in uno spazio di 9 metri quadri, ai quali se ne dovrebbero aggiungere 5 per ogni camera di pernottamento nel caso in cui gli occupanti fossero due". La popolazione detenuta varia con molta frequenza soprattutto in ragione dei nuovi ingressi, dei trasferimenti (meglio identificati come “sfollamenti”), che avvengono con cadenza settimanale.

La Casa Circondariale torinese si trova nuovamente in una grave situazione di sovraffollamento: alla fine del 2018 i detenuti presenti erano 1416, alla fine del 2017 i detenuti presenti erano 1371, nel 2016 erano 1321, mentre nel 2015 erano 1162. L’andamento negli anni ci mostra un quadro più simile a quello di una Casa di reclusione che a quello di una Casa circondariale che dovrebbe ospitare principalmente detenuti in custodia cautelare o per condanne fino ai 5 anni.

Il Padiglione A ospita 243 detenuti distribuiti in nove sezioni, sette delle quali a connotazione sanitaria: una per soggetti per i quali vi è il sospetto che abbiamo ingerito ovuli contenenti sostanza stupefacente (la permanenza massima è limitata a qualche giorno), una per detenuti con problematiche sanitarie sottoposti al regime alta sicurezza, due per detenuti di media sicurezza malati, due a connotazione psichiatrica e una per soggetti affetti da HIV che, insieme ad alcuni sieronegativi, aderiscono ad un progetto trattamentale.