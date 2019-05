La dedica "d'amore" della scrittrice omosessuale a Matteo Salvini

"Io volevo lei" è una storia d'amore come tante, con un messaggio semplice ma allo stesso tempo forte: l'amore è amore sempre, anche quando a provarlo, l'una per l'altra, sono due donne. L'autrice del libro, la torinese Stefania Scialabba, lo dice a chiare lettere. Tanto che ieri, come gesto provocatorio, ha deciso di spedire una copia del suo romanzo alla persona che, per ruolo e posizione, in questo momento è simbolo di chi su questi temi pensa l'esatto opposto: il ministro dell'Interno, Matteo Salvini.

"Il libro l'ho spedito - spiega - e ho anche scritto una dedica. La mia speranza, al di là della provocazione, è che Salvini lo legga davvero. Vorrei che capisse che una storia d'amore tra due persone dello stesso sesso è proprio come una qualsiasi altra storia d'amore. Ci si innamora, si litiga, ci si lascia. Non c'è niente di innaturale".

"Penso - prosegue - che scrivere a Salvini possa essere utile per aprire un dialogo anche con persone apparentemente molto lontane dal mondo gay. Spero proprio per questo che mi risponda e lo faccia nel merito, dopo aver letto il romanzo e compreso la normalità della storia che racconto".

"In un mondo che comunica con i proiettili, mando a Salvini il mio libro d'amore", scherza la scrittrice, che ha pubblicato un video su Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=6-zX13rOvUE). "Le parole sono la più potente magia positiva quando vengono usate per invitare le persone ad avere voglia di migliorare il mondo".

Scialabba si dice contenta degli sforzi fatti dalla Città di Torino per le coppie omosessuali e per il riconoscimento dei loro figli. "Ma - sottolinea - sono rammaricata che quella di Torino venga ancora percepita come una scelta di coraggio invece che come normalità".

Questo il testo integrale della dedica della scrittrice al ministro: "A Matteo Salvini nella speranza che questo dono venga accolto come un modo per comprendere che l'amore è amore. Credo fermamente che si debba costruire un mondo migliore con azioni positive facendo conoscere realtà diverse che insieme entrino in sinergia per costruire e non per distruggere".

"Io volevo lei" è pubblicato da Elis Edizioni, in vendita in libreria, su Amazon, sul circuito Feltrinelli. Disponibile come ebook e audiolibro.